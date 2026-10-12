'지뢰 폭발' 함구하는 북한…대응 달라진 이유는

<앵커>



북한이 최근 서부전선 DMZ 지뢰 폭발 사건에 대해 잇따라 담화를 내고 부인하고 있죠. 그런데 정작 북한 주민들에게는 이 사건에 대해 아예 입을 다물고 있습니다. 2015년 목함 지뢰 사건 때와는 사뭇 다른 대응입니다.



김아영 기자가 그 이유를 짚어봤습니다.



<기자>



김정은 총비서가 부인 리설주, 딸 주애와 공연장에 나타났습니다.



노동당 창건 81주년 행사에 참석한 것인데, 대외 메시지 발표는 없었습니다.



북한은 지금껏 5차례 입장을 내고 북한군 매설 지뢰에 의한 것이란 우리 군 발표를 적극 부인 중입니다.



하지만 모두 대외매체로만 전했을 뿐 주민들에게는 관련 소식을 전하지 않고 있습니다.



2015년 8월 목함 지뢰 사건 직후에는 어땠을까.



북한은 당시 사건 11일 만에 성명을 내고 반박에 나섰는데, 주민들이 보는 조선중앙TV에 이를 그대로 틀었습니다.



이런 방송도 했습니다.



[북한 노동자 (조선중앙TV, 2015년) : 미친개한테는 정말이지 몽둥이가 제격입니다. 미친개를 때려잡는 심정으로 생산의 소음을 더 세차게 울려 나가겠습니다.]



당시만 해도 대남 적개심을 고조시키고 이를 사회적으로 활용할 수 있다는 판단을 했던 것으로 보입니다.



이번에는 김여정이 나서서 남북이 영영 단절하는 게 목표라고 밝힌 상황.



적대적 2국가를 주장한 이후 남측 소식을 아예 전하지 않고 있는 점 등을 고려하면 사건을 내부에 알릴 유인이 전처럼 크지 않다는 분석입니다.



군사분계선 일대 긴장이 고조되면 이른바 국경선 요새화 작업에 차질을 빚을 거라는 판단도 작용한 것으로 보입니다.



[홍민/통일연구원 선임연구위원 : 긴장으로 인해 공사가 지연되고 자신들이 목표로 했던 국경화 사업이 차질을 빚는 것, 이 자체를 좀 막겠다는 게 기본적으로 저변에 깔려있지 않나….]



2015년에는 남북 회담을 통해 긴장이 다소 완화됐지만, 지금 북한은 남한과는 마주 앉지 않겠다는 입장을 고수하고 있습니다.



(영상편집 : 이승열)