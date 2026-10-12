'혼인 무효' 소송에 앙심?…범행 동기 집중 추궁

<앵커>



어제(11일) 장모를 숨지게 한 혐의로 체포된 20대 남성은 가정폭력 혐의로도 수사를 받고 있었습니다. 결혼 자체가 무효라면서 소송까지 제기당한 상태였는데, 경찰은 이런 상황이 동기와 관련이 있는지를 집중적으로 수사하고 있습니다.



임지현 기자입니다.



<기자>



장모를 살해하고 강원도 양양으로 도주했던 용의자 김 모 씨는 어제 저녁 6시 반쯤 서울 송파경찰서로 압송됐습니다.



[김 모 씨/장모 살해 용의자 : (피해자에게 딱히 하실 말씀 없으신가요. 현장에서 왜 도주하신 걸까요?) 조사에서 다 얘기하겠습니다.]



경찰은 사건 발생 5시간 만인 오전 10시 30분쯤 아내를 먼저 찾았고, 이후 12시 반쯤 김 씨를 근처에서 긴급체포해 이곳으로 압송해왔습니다.



김 씨는 산 중턱에서 "서로 갈 길 가자"며 아내와 헤어진 것으로 전해집니다.



경찰은 김 씨가 혼인 무효 소송 과정에서 아내 가족에게 앙심을 품고 범행한 것인지 집중 추궁하고 있습니다.



또, 김 씨가 그제 예정이던 경찰 조사에 불응한 지 하루 만인 어제 범행을 저지른 점으로 미뤄, 상습 가정폭력 혐의 수사가 범행 동기인지도 캐묻고 있습니다.



한편, 경찰은 지난달 2일 가정폭력을 당했다는 아내에게 신변보호용 스마트워치를 지급했습니다.



김 씨의 재범 위험성이 높다고 보고 선제적으로 조치한 것인데, 하지만 경찰 조사 결과, 이 스마트워치 전원이 지난달 15일 이후 줄곧 꺼져있던 것으로 파악됐습니다.



경찰은 추가적인 충전 활동이 없어 스마트워치 배터리가 방전됐던 것으로 추정하고 있습니다.



그런데 경찰은 재범 가능성과는 별개로, 외관상 아내에게 별다른 상처가 없어 김 씨 신병 확보 필요성이 시급하지는 않았다고 덧붙였습니다.



하지만 지난달 말 접근 금지 처분이 만료된 뒤 경찰이 추가 연장 조치에 착수한 사이, 김 씨는 범행을 저지르고 말았습니다.



(영상취재 : 인필성·조창현, 영상편집 : 김종태)