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[날씨] 중부 내륙 중심 소나기…밤부터 전국 비

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작성 2026.10.12 06:31 조회수
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오늘(12일) 일부 내륙을 중심으로 한때 소나기가, 밤부터는 전국에 비가 예상됩니다.

우선 소나기는 오후부터 저녁 사이 일부 중부 내륙과 전북 북동부, 경북 중북부 내륙에 5~10mm가 예상됩니다.

한편 오늘은 전남과 제주를 중심으로 비가 내릴 텐데요.

특히 제주는 아침까지 비가 강하게 쏟아지는 곳이 있겠습니다.

오늘 밤부터는 서울을 포함한 서쪽 지역부터 비가 시작돼 내일 낮까지 전국에 비가 내릴 텐데요.

비의 양은 제주 산간 지역에 최고 70, 그 밖의 전국에 5~40mm 안팎이 예상됩니다.

오늘 전남과 제주를 제외한 그 밖의 전국 하늘 대체로 맑겠습니다.

다만 아침까지 경남 지역도 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.

오늘 아침 공기는 다소 부드럽습니다.

현재 서울이 20.2도, 대구 20도 등 대부분 지역 20도 안팎으로 시작하고요.

오늘도 한낮에 서울, 대구 27도, 청주·광주 28도로 늦더위가 이어지겠습니다.

강수는 내일 오후 대부분 그치겠고요.

그 뒤로 찬 공기가 남하하면서 모레 반짝 쌀쌀해지겠습니다.

(박세림 기상캐스터)
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