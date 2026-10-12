1. 사우디 국제공항 하루 만에 또 피격…"출국 권고"



후티의 미사일 공격으로 12명의 사망자가 발생한 지 하루 만에 사우디아라비아 수도 리야드의 국제공항이 또다시 공격을 받아 부상자가 여럿 발생했습니다. 우리 외교부는 사우디 전역에 대한 여행 경보를 3단계인 출국 권고로 상향 조정했습니다.



2. "러-우 에너지 휴전 합의"…"처음 듣는 얘기"



트럼프 미국 대통령이 러시아와 우크라이나가 서로 에너지 시설 공격을 멈추는 '에너지 휴전'에 합의했다고 발표했습니다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 처음 듣는 얘기라며 러시아가 먼저 동의하면 우크라이나도 동의할 것이라고 밝혔습니다.



3. 행안장관, 임은정 광주중수청장 감찰 지시



윤호중 행정안전부 장관이 임은정 광주지방중수청장에 대한 감찰을 지시했습니다. 임 청장이 김지용 중수청장 후보자에 대해 공개 비판을 이어가자 기강 잡기에 나선 것으로 풀이됩니다.



4. 접근금지 해제 11일 만에…장모 살해·아내 납치



서울 송파구에서 장모를 살해한 뒤 아내를 납치한 혐의로 20대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다. 이 남성은 가정폭력 혐의로 수사를 받고 있었는데, 접근금지가 풀린 지 11일 만에 범행을 저질렀습니다.