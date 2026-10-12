네타냐후, 후티의 사우디 공격 속 안보회의 소집…"끔찍한 테러"

▲ 레바논 남부의 이스라엘군 주둔지를 방문한 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리

사우디아라비아를 겨냥한 예멘 친이란 반군 후티의 공세 강화로 중동 지역의 확전 위기감이 고조되는 가운데, 이스라엘이 긴급 안보 회의를 소집했습니다.11일(현지시간) 이스라엘 일간 타임스오브이스라엘 등에 따르면 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이날 텔아비브 키르야 군 본부에서 긴급 안보 회의를 주재했습니다.이스라엘 카츠 국방부 장관을 비롯한 고위 안보 관계자들이 대거 참석한 이번 회의에서는 이란, 가자지구, 레바논 관련 현안이 집중적으로 논의됐습니다.이스라엘 정부 관계자는 이번 회의가 사우디를 겨냥한 후티 반군의 잇따른 공격 직후 소집됐으며, 격화하고 있는 미국과 이란 간의 전쟁 확전 우려 속에 열렸다고 설명했습니다.네타냐후 총리는 앞서 전날 12명의 다국적 사망자를 낸 사우디 리야드 공항 피격을 강력히 규탄하며 사우디에 위로를 전했습니다.네타냐후 총리는 소셜미디어 엑스(X)에 "사우디 리야드의 킹칼리드 국제공항에서 발생한 끔찍한 테러 공격을 가장 강력한 언어로 규탄한다"며 "희생자 가족들에게 이스라엘의 깊은 애도를 표한다"고 밝혔습니다.최근 사우디 수도 리야드의 심장부인 킹칼리드 국제공항을 겨냥한 후티 반군의 무차별적인 미사일 타격이 연일 이어지면서 사우디의 위기감이 커졌습니다.후티 반군을 대리 세력으로 내세운 이란의 무력 공세가 사우디 핵심 인프라 마비 등 역내 전반으로 파장을 미치자, 이스라엘 역시 미국과 이란의 대결 구도 속에서 자국으로 불똥이 튈 가능성을 예의주시하며 경계 태세를 강화하고 있습니다.(사진=이스라엘 총리실 제공, 연합뉴스)