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BTS·안효섭 등 미국 '키즈 초이스 어워즈' 후보에

고희경 기자
작성 2026.10.12 08:09 조회수
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미국 대중문화 시상식인 2026 키즈 초이스 어워즈에서 여러 케이팝 스타가 후보에 올랐는데요.

영화 '케이팝 데몬 헌터스'에서 목소리 연기를 펼친 배우 안효섭 씨도 후보로 선정됐습니다.

키즈 초이스 어워즈는 미국 어린이 엔터테인먼트 채널 니켈로디언이 주최하는 시상식입니다.

음악과 방송, 영화 등 다양한 분야에서 사랑받은 스타와 작품을 선정하는데요.

케이팝 스타 가운데선 방탄소년단이 '페이보릿 뮤직 그룹'과 '페이보릿 앨범' 등 3개 부문 후보에 올랐습니다.

방탄소년단은 4년 연속 '페이보릿 뮤직 그룹'에 선정돼 역대 최다 수상 기록을 보유하고 있는데요.

블랙핑크 역시 이 부문 후보에 올라 수상을 겨룹니다.

올해는 전 세계를 휩쓴 애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스가 여러 부문에서 후보로 지명돼 눈길을 끌었는데요.

특히 주인공 진우의 목소리를 맡았던 안효섭 씨가 영화 부문 성우상 후보에 포함돼, 톰 행크스 등 쟁쟁한 배우들과 경쟁합니다.

(화면출처 : Nickelodeon, Kids' Choice Awards 홈페이지)
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