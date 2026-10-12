파도 밀려들더니…바다 앞 주택들 '날벼락'

바다가 한눈에 들어오는 고급 주택!



비싼 값을 치르더라도 갖고 싶은 드림 하우스죠.



하지만 요즘 같은 기후변화 시대에는 위험도 따져봐야 할 것 같습니다.



미국 캘리포니아주의 롱비치입니다.



거센 파도가 해안 방벽을 때리더니 주택가와 도로까지 밀려듭니다.



열대성 폭풍 '레이철'의 영향으로 높은 파도와 만조가 겹치면서 해안가 주택들이 큰 피해를 입었는데요.



건물 여러 채가 출입 금지 조치를 받았고, 일부 주택은 붕괴 위험에 놓였습니다.



결국 일부 주민들에게는 대피령까지 내려졌는데요.



아름다운 바다 전망을 누리다 이제는 바다를 두려워해야 할 처지가 됐습니다.



전문가들은 이번 현상이 예년보다 일찍 찾아온 해안 기압골과 높아진 수온 등이 맞물려 나타난 이례적인 현상이라고 설명했습니다.



(화면출처 : X @Noticiasecalle1, @shayezakhan, @ShannonMFHill, @JulieEllerton, @Globupdate)