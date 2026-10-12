아이들 머뭇거리더니 큰절…"감사합니다" 보다가 '울컥'

빵 선물을 받은 아이들이 아주 특별한 방법으로 감사 인사를 했다고요?



네, 최근 온라인 커뮤니티에는 부산 남구의 한 카페에서 찍힌 CCTV 영상이 공개됐습니다.



영상에는 초등학생으로 보이는 아이 4명이 카운터 앞에 나란히 선 뒤 직원들을 향해 동시에 큰절하는 모습이 담겼는데요.



큰절을 마친 뒤에도 허리를 90도로 숙여 거듭 인사하며 매장을 나섰습니다.



카페 측에 따르면 아이들은 돈이 부족해 빵 구매를 포기하려 했고, 직원이 크루아상을 서비스로 건넸는데요.



아이들은 빵을 다 먹은 뒤 고마운 마음을 이렇게 표현한 것으로 전해졌습니다.



카페 직원은 아이들이 위층에서 뭔가 작당 모의를 하는 것을 들었는데, 알고 보니 이 감사 인사를 준비하고 있었던 거라고 밝혔는데요.



해당 영상은 조회수 37만 회를 넘겼고, 누리꾼들은 "쑥스러워하면서도 끝까지 인사하는 모습이 귀엽다", "아이들도, 빵을 선물한 사장님도 보기 좋다"며 훈훈한 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 스레드 @dal__soup)