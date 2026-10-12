뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"밥 한 공기 다 못 먹어요" 쌀 소비 줄자…즉석밥 바뀐다

이강 기자
작성 2026.10.12 08:12 조회수
PIP 닫기
'밥 한 공기'는 어느 정도 중량일까요?

우리나라의 쌀 소비가 점점 줄고 있다는 통계처럼 식품업계에서도 밥 한 공기를 점점 더 작게 내놓고 있습니다.

2024년 한국인 1인당 연간 쌀 소비량은 55.6kg입니다.

역대 최저치를 기록했는데요, 1990년대 100kg을 웃돌던 것과 비교하면 절반 가까이 줄어든 거죠.

이런 흐름에 맞춰 보통 한 공기에 210g 안팎이던 즉석밥의 중량도 점차 줄고 있습니다.

한 식품업체는 그 절반 수준인 110g짜리를 출시했고요.

다른 업체들도 150g, 140g, 130g 정도의 소용량 즉석밥을 내놓고 있습니다.

즉석밥 시장에서 130g 제품 비중이 2024년 상반기 9%대였는데, 올해 상반기는 16%대로 1년 만에 7%p 뛰었고요.

180g 미만 소용량 잡곡밥 매출도 같은 기간 80% 급증했습니다.

적게 먹는 문화, 저탄수화물 식단이 확산하고 1인 가구가 늘면서 밥 한 공기의 기준 자체가 바뀌고 있다는 분석이 나옵니다.

(화면출처 : 오뚜기, CJ 제일제당, 하림, 더미식, 동원F&B, BGF 리테일)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지