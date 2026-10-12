"음주운전 했죠?" 순간 당황…황급히 튄 남성 충격 정체

경찰이 음주운전을 하는 것 같다는 신고를 받고 출동해서 한 남성을 붙잡았는데요.



잡고 보니 2건의 지명수배를 받고 있는 상황이었습니다.



지난 8월 경기도 안양입니다.



한 남성이 음식점에서 술을 마신 뒤에 오토바이를 타고 근처 복권판매점으로 향했습니다.



이걸 목격한 시민이 경찰에 신고를 했습니다.



출동한 경찰이 남성을 발견하고 음주 여부를 확인했습니다.



그런데 이 남성, 갑자기 몸을 돌려서 달아나기 시작했다는 겁니다.



마주 오는 차를 피해 도로를 가로지르며 필사적으로 도주를 했습니다.



그런데, 얼마 못 갔네요.



바로, 경찰의 추적을 피하지 못하고 제압됐습니다.



남성, 좀 수상하죠.



신원을 조회해 봤더니, 알고 보니 범인도피교사 등 2건의 지명수배를 받고 있는 상황이었습니다.



죄짓고 살면 결국 잡히는 것 같죠.



경찰분들도 고생하셨습니다.



(화면출처 : 유튜브 대한민국 경찰청)