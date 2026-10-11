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말다툼하던 아내 머리 돌로 '쾅쾅'…'가정폭력 전력' 70대 남성 체포

전연남 기자
작성 2026.10.11 21:32 수정 2026.10.11 21:47 조회수
경기 수원팔달경찰서 전경 (사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)
▲ 경기 수원팔달경찰서 전경

말다툼을 벌이던 아내의 머리에 돌을 내리쳐 다치게 한 70대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.

경기 수원팔달경찰서는 살인미수 혐의로 A 씨를 현행범 체포해 조사하고 있다고 밝혔습니다.

A 씨는 오늘(11일) 오전 10시쯤 수원시 팔달구 매산동의 한 숙박업소 앞 노상에서 아내인 70대 B 씨의 머리를 돌로 여러 차례 내리친 혐의를 받습니다.

해당 숙박업소 업주인 A 씨는 아내와 말다툼을 벌이던 중 인근 도로변에 있던 돌을 집어 들어 범행을 저질렀습니다.

목격자의 112 신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨를 현행범으로 체포했습니다.

B 씨는 머리 부위를 다쳤으나 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.

경찰은 A 씨를 특수상해 혐의로 체포했으나 수사 과정에서 범죄 행위가 생명을 위협할 정도로 중했다고 판단해 죄명을 살인미수로 변경했습니다.

A 씨는 과거에도 가정 폭력으로 경찰에 여러 차례 신고된 전력이 있는 것으로 파악됐습니다.

경찰은 A 씨를 상대로 구체적인 범행 동기 등 경위를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침입니다.

(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)
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