루이스 해트트릭…수원 삼성, '1부 복귀' 보인다

3년 전, 2부 리그로 추락했던 프로축구 수원 삼성의 1부 복귀의 꿈이 무르익고 있습니다.



루이스의 해트트릭을 앞세워 5연승, 10경기 무패 행진을 이어가며 선두 독주 체제를 굳혔습니다.



지난 8월 김포에서 수원으로 이적한 공격수 루이스가 펄펄 날았습니다.



시작 2분 만에 선제골을 터뜨리더니, 전반 26분 페널티킥 키커로 나서 첫 슈팅이 선방에 막혔지만, 루즈볼을 차 넣어 골망을 흔들었고, 후반 11분 코너킥을 받아 헤더 골까지 터뜨리며 해트트릭을 완성했습니다.



4대 1 완승을 거둔 수원 삼성이 5연승을 달리며, 2위 수원 FC와 승점 차를 5점으로 벌려 선두를 굳게 지켰습니다.



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1부 최하위 광주는 2위 울산과 난타전 끝에 4대 3 승리를 거두는 이변을 연출했습니다.



무려 29경기 만에 챙긴 값진 승리에 광주 홈팬들은 눈물을 흘렸습니다.



(영상편집 : 하성원)