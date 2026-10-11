"상식적 조치" "김지용 이력 문제"…감찰 지시 두고 엇갈린 여권

<앵커>



이번 감찰 지시를 놓고도 범여권의 반응은 엇갈렸습니다. 민주당은 임은정 청장에 대한 감찰 지시는 상식적 조치라고 평가했습니다. 반면, 조국혁신당은 "김지용 중수청장 후보자의 이력이 근본적 문제"라며 감찰은 부적절하다고 비판했습니다.



이어서 하정연 기자의 보도입니다.



<기자>



그제(9일) SNS에 "능력도 안 되면서 큰 자리를 요구하고, 급진 개혁을 내세우며 내부 공격을 하는 게 문제"라고 한 이재명 대통령.



김지용 중대범죄수사청장 후보자를 이른바 '친윤 검사'라며 연일 비판하고 있는 범여권 내 검찰 개혁 강경파를 겨냥한 것 아니냔 해석을 낳았습니다.



김 후보자를 공개 비판해 온 임은정 광주지방중수청장에 대한 오늘 감찰 지시가 대통령의 이틀 전 언급과 관련 있는 것 아니냐는 질문에 청와대 관계자는 "특정 인물을 지칭한 것이 아니고 개혁을 앞세워 사리사욕을 추구하는 이들을 일반론적으로 언급한 것"이라며 선을 그었습니다.



이미 임 청장에 대한 문제 제기가 나왔던 민주당에선,



[김영진/민주당 의원 (KBC '여의도 중진대담') : 정말 정치를 하고 싶으면 그만두고 나와서 정치를 하시는 게 필요하다.]



오늘 감찰 지시는 상식적 조치라는 평가가 나왔습니다.



[조계원/민주당 대변인 : 중수청장은 임은정 검사의 상사입니다. 상사의 인사 문제를 두고 왈가왈부하는 것 자체가 어불성설이다….]



반면 조국혁신당은 "임 청장에 대한 감찰 지시로 김 후보자에 대한 문제제기를 소신껏 할 수 없는 환경이 조성되는 건 부적절하다"고 비판하면서, 김 후보자의 그간 이력이 근본적 문제라며 논란이 있는 후보군을 빨리 정리해야 한다고도 주장했습니다.



김 후보자를 친일파에 비유해 비판했던 민주당 김용민 의원도 이 대통령의 지난 9일 SNS 글을 반박하듯 "정치를 시작한 것은 자리를 탐하기 위해서가 아니"라는 글을 올리기도 했는데 범여권 내 갈등은 오는 14일 김 후보자에 대한 국회 인사청문회까지 계속될 전망입니다.



(영상취재 : 이승환, 영상편집 : 장현기, 디자인 : 황세연)