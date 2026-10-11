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'씨름 괴물' 김민재, 19번째 백두장사…이만기 넘었다

홍석준 기자
작성 2026.10.11 18:37 조회수
김민재 (사진=대한씨름협회 제공, 연합뉴스)
▲ 김민재

'씨름 괴물' 김민재(24·영암군민속씨름단)가 개인 통산 19번째 백두장사에 올라 '씨름 황제' 이만기를 넘어섰습니다.

김민재는 11일 충북 괴산군 괴산문화체육센터에서 열린 위더스제약 2026 괴산추석장사씨름대회 백두급(140㎏ 이하) 장사 결정전(5판 3승제)에서 마권수(문경시청)를 3-0으로 제압했습니다.

결정전 첫판에서 김민재는 잡채기로 기선을 제압한 후 둘째 판에서도 밀어치기를 성공했습니다.

이어 세 번째 판에선 잡채기로 마권수를 쓰러트리며 꽃가마를 탔습니다.

이로써 지난 8월 문경오미자대회에서 백두장사 18회를 달성해 이만기와 어깨를 나란히 했던 김민재는 이날 우승으로 이 부문 역대 단독 2위로 올라섰습니다.

역대 최다인 이태현(백두장사 20회)과의 격차도 한 차례로 좁혔습니다.

또 천하장사 3회를 포함해 개인 통산 장사 타이틀을 22개로 늘렸습니다.

기록 달성 속도도 눈에 띕니다.

김민재는 울산대 2학년이던 2022년 6월 강릉단오대회에서 생애 첫 백두장사에 오른 이후 약 4년 4개월 만에 19번째 우승을 달성했습니다.

이만기는 26세에 18번째 백두장사에 올랐지만, 김민재는 24세에 그 기록을 넘어섰습니다.

이태현과 비교해도 10년은 빠른 셈입니다.

1994년 10월 첫 백두장사에 오른 이태현이 19회 우승까지 걸린 기간은 약 15년 8개월이었습니다.

다만 이태현은 2006년 은퇴 후 종합격투기로 전향했다가 2009년 모래판에 복귀해 최다 기록을 세웠습니다.

(사진=대한씨름협회 제공, 연합뉴스)
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