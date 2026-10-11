칸터 역전 3점포…삼성, 23년 만에 개막 3연승

▲ 프로농구 삼성과 소노의 경기 장면

프로농구 '만년 꼴찌' 서울 삼성이 새 시즌 개막 3연승을 내달리며 확 달라진 모습을 뽐냈습니다.삼성은 11일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규리그 홈 경기에서 케렘 칸터의 극적인 결승 3점포에 힘입어 고양 소노를 82-81로 꺾었습니다.삼성이 개막 3연승을 거둔 것은 2003-2004시즌 이후 무려 23년 만입니다.2021-2022시즌부터 지난 2025-2026시즌까지 5시즌 연속 최하위(10위)에 머물렀던 삼성은 앞서 수원 kt, 안양 정관장을 잡아낸 데 이어 이날도 끈질긴 뒷심을 과시하며 단독 선두를 굳게 지켰습니다.반면 지난 시즌 준우승팀 소노는 개막전 승리 후 내리 3연패에 빠지며 1승 3패가 됐습니다.양 팀은 1쿼터부터 화끈한 화력을 뽐냈습니다.소노가 케빈 켐바오와 스카티 제임스의 3점포를 앞세워 1쿼터에만 외곽에서 7방을 림에 꽂아 넣었지만, 삼성 역시 케렘 칸터가 두 차례 앤드원 플레이를 완성하고 이규태와 한호빈이 고르게 득점에 가담하며 27-25로 기선을 제압했습니다.2쿼터에도 삼성이 달아나면 소노가 추격하는 팽팽한 흐름이 이어졌습니다.삼성이 이규태의 깔끔한 외곽포와 샷 클록에 쫓겨 던진 크리스 맥컬러의 3점 슛으로 격차를 벌리자, 소노는 이재도와 조니 오브라이언트의 3점포로 맞불을 놓았습니다.전반을 41-43으로 뒤진 채 마친 소노는 3쿼터 시작과 동시에 흐름을 뒤집었습니다.제임스의 5득점을 포함해 내리 7점을 몰아치며 단숨에 52-49로 역전했습니다.이후 삼성이 연이은 턴오버로 주춤한 사이, 쿼터 막판 제임스가 3점슛 득점에 앤드원까지 성공시키며 점수 차를 벌렸습니다.이에 삼성은 57-68, 11점 차로 뒤진 채 마지막 4쿼터에 돌입했습니다.하지만 마지막 4쿼터, 삼성의 끈질긴 반격이 시작됐습니다.쿼터 중반 이규태와 이근휘의 연속 3점포가 림을 가르며 72-73, 턱밑까지 추격해 경기장 분위기를 순식간에 달궜습니다.소노가 제임스의 외곽포로 찬물을 끼얹으며 달아나려 했으나, 삼성은 한호빈과 구탕의 연속 득점을 앞세워 기어이 76-76 동점을 만들었습니다.이후 손에 땀을 쥐는 공방전이 펼쳐졌습니다.소노가 켐바오의 3점 슛으로 한 발짝 앞서갔지만, 종료 2분 36초 전 골밑을 지키던 오브라이언트가 5반칙으로 퇴장당하며 크게 흔들렸습니다.틈을 놓치지 않은 삼성은 1분 18초를 남기고 한호빈이 결정적인 3점포로 응수하며 79-79 승부를 다시 원점으로 돌렸습니다.승리의 향방은 마지막 순간에 갈렸습니다.종료 21.1초 전 소노 이재도가 번뜩이는 돌파로 레이업을 얹어 놓으며 사실상 승기를 가져가는 듯했습니다.하지만 패색이 짙던 경기 종료 직전, 칸터가 극적인 재역전 결승 3점포를 림에 꽂아 넣으며 끈질겼던 혈투의 마침표를 삼성의 승리로 장식했습니다.칸터는 이날 20점 11리바운드로 승리의 일등 공신이 됐습니다.한호빈은 15점 6어시스트를 기록했고 이규태는 3점 슛 4방을 포함해 16점으로 승리에 힘을 보탰습니다.한편 안양정관장아레나에서는 '우승 후보' 창원 LG가 정관장에 65-88로 덜미를 잡히며 일격을 당했습니다.LG는 2쿼터에만 3점 슛 4방을 림에 꽂은 아치 굿윈을 앞세워 맹추격에 나섰으나, 전반을 39-51로 뒤진 채 마쳤습니다.후반에도 경기 흐름은 좀처럼 뒤집히지 않았습니다.오히려 정관장이 3쿼터 중반 한승희의 연속 득점을 기점으로 약 5분 동안 내리 15점을 몰아치며 일찌감치 승부의 추를 기울였습니다.엎친 데 덮친 격으로 3쿼터 막판 LG는 굿윈마저 퇴장당하며 추격의 동력을 완전히 잃었습니다.굿윈이 인플레이와 무관한 상황에서 변준형에게 발을 거는 듯한 동작을 취했고, 비디오 판독 결과 언스포츠맨라이크 파울이 선언돼 곧바로 코트를 떠났습니다.72-50, 22점 차의 넉넉한 리드를 안고 마지막 4쿼터에 돌입한 정관장은 이변 없이 여유롭게 점수 차를 유지하며 안방에서 완승을 매조졌습니다.정관장에서는 박지훈이 18점을, 변준형이 12점 8어시스트로 맹활약했고, 존 무니가 18점 12리바운드로 더블더블을 기록했습니다.LG에서는 굿윈이 17점으로 팀 내 최다 득점을 올렸으나 불필요한 파울에 이은 불명예스러운 퇴장으로 활약의 빛이 바랬습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)