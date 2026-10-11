뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"생후 2개월 딸 숨지자 홈캠 영상 삭제"…40대 아버지 긴급체포

심영구 기자
작성 2026.10.11 17:07 수정 2026.10.11 17:42 조회수
"생후 2개월 딸 숨지자 홈캠 영상 삭제"…40대 아버지 긴급체포
▲ 경기 오산경찰서

경찰이 자택에서 생후 2개월 된 자녀를 살해한 혐의를 받는 40대 남성을 긴급체포해 조사 중입니다.

경기 오산경찰서는 살인 혐의로 A 씨를 붙잡아 조사하고 있다고 11일 밝혔습니다.

A 씨는 생후 2개월 된 자녀 B 양을 숨지게 한 혐의를 받습니다.

당초 경찰은 이날 오전 3시 47분 경기도 오산시 서동의 한 주택에서 "생후 2개월 된 자녀가 숨을 쉬지 않는다"는 112 신고를 받고 출동했습니다.

현장에서 발견된 B 양은 119 구급대에 의해 인근 병원으로 이송됐으나 치료 도중 숨졌습니다.

경찰은 B 양의 신체에서 멍 등 외상 흔적을 발견하고 범죄 가능성이 있다고 판단해 수사에 착수했습니다.

이 과정에서 경찰은 함께 병원으로 이동해있던 A 씨가 자택 내부에 설치된 홈캠 영상 일부를 삭제한 정황 등을 확인하고 살인 혐의로 긴급체포했습니다.

당시 A 씨는 B 양이 사망 판정을 받자 자신의 휴대전화를 이용해 이날 오전에 촬영된 홈캠 영상을 원격으로 삭제했던 것으로 파악됐습니다.

경찰은 정확한 사망 원인을 밝히기 위해 국립과학수사연구원에 아기의 시신 부검을 의뢰할 예정입니다.

경찰 관계자는 "병원에서 아기의 몸에 멍이 발견된 점과 홈캠 영상 삭제 정황 등을 종합적으로 고려해 A씨를 긴급체포했다"며 "현재 피의자 부부를 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다"고 말했습니다.

(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
심영구 기자 사진
심영구 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지