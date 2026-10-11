유현조, 여자골프 HJ중공업·동부건설 챔피언십 우승…시즌 2승

▲ 유현조

지난해 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 대상의 주인공 유현조가 2026시즌 두 번째 우승을 신고했습니다.유현조는 11일 경남 양산시 에이스원 컨트리클럽(파72)에서 열린 HJ중공업·동부건설 챔피언십(총상금 10억 원) 마지막 날 4라운드에서 버디 4개와 보기 2개로 6점을 획득했습니다.변형 스테이블포드 방식으로 열린 이번 대회에서 유현조는 합계 52점으로 공동 2위 김민선과 안지현(합계 51점)을 1점 차로 따돌렸습니다.이 대회는 이글 5점, 버디 2점, 파 0점, 보기 -1점, 더블보기 이하는 -3점을 줍니다.지난 5월 DB 위민스 챔피언십을 제패한 유현조는 시즌 두 번째 우승이자 통산 4승을 올리며 상금 1억 8천만 원을 받았습니다.4점 차 단독 선두로 4라운드를 시작한 유현조는 전반에 버디 3개, 보기 1개로 5점을 따냈습니다.같은 조에서 경기한 김민선은 버디 3개로 6점을 따며 유현조에 3점 차로 따라 붙였습니다.하지만 유현조는 10번 홀(파4)에서 7.8ｍ 거리의 버디 퍼트를 홀에 떨어뜨려 다시 5점 차로 달아났습니다.김민선도 13번 홀(파5)과 14번 홀(파4)에서 연속 버디를 잡아 1점 차로 다시 추격하며 쉽게 물러나지 않았습니다.1점 차 박빙의 승부는 마지막 홀까지 이어졌습니다.18번 홀(파4)에서 두 선수는 모두 두 번째 샷으로 공을 그린 위에 올렸고, 결국 퍼트 싸움으로 우승컵의 주인이 결정됐습니다.김민선은 6.5ｍ를 남기고 버디 퍼트를 시도했지만, 공은 홀 왼쪽을 스치며 지나갔습니다.김민선이 파로 홀 아웃한 뒤 유현조는 2퍼트로 파를 잡아 접전을 승리로 이끌었습니다.추격자는 한 명 더 있었습니다.유현조에 16점이 뒤진 15위에서 출발한 안지현은 16번 홀까지 버디 11개로 무려 22점을 따내며 유현조와 격차를 1점으로 좁혔습니다.하지만 18번 홀(파4)에서 티샷을 왼쪽 페널티 구역으로 날려 보낸 끝에 보기로 홀 아웃하면서 점수 차를 뒤집지는 못했습니다.(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)