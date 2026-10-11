"페루에 왜 이제 왔을까"…BTS 첫 공연에 15만 명 열광

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▲ 방탄소년단

방탄소년단(BTS)이 현지시간 7일과 9∼10일 페루 리마 에스타디오 산 마르코스에서 월드투어 '아리랑'(ARIRANG)을 열고 3일간 15만 1천500여명의 관객을 모았다고 소속사 빅히트 뮤직이 11일 밝혔습니다.방탄소년단이 페루에서 공연을 연 것은 데뷔 후 처음입니다.멤버들은 "여러분의 열기가 정말 대단하다"며 "페루에 왜 이제 왔을까 싶다"고 소감을 밝혔습니다.오는 13일 생일을 앞둔 지민은 "늘 지구 반대편에서 여러분들이 크게 사랑해 주고 계시다는 사실을 잊지 않고 살아가겠다"고 말해 환호를 받았습니다.방탄소년단은 이번 공연으로 리마의 관광과 지역 경제에도 활력을 불어넣었다고 소속사는 전했습니다.주요 기관들은 콘서트 전부터 이들이 가져올 경제효과 예측치를 발표하는 등 높은 관심을 나타냈습니다.페루 통상관광부는 5만 명 이상이 리마를 찾고 약 251억 원의 관광 분야 경제효과가 발생할 것으로 전망했습니다.방탄소년단은 오는 14일과 16∼17일 칠레 산티아고에서 공연을 펼칩니다.이후 아르헨티나 부에노스아이레스와 브라질 상파울루에서 남미 투어를 이어갑니다.(사진=빅히트 뮤직 제공, 연합뉴스)