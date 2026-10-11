"이젠 바다도 '트럼프' 이름을?"…대서양·태평양 개명까지 거론

▲ 도널드 트럼프 미 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 멕시코만과 온타리오호의 개명에 이어 대서양과 태평양의 이름을 바꾸는 방안을 거론했습니다.워싱턴포스트(WP)에 따르면 트럼프 대통령은 현지시간 10일 테네시주 클락스빌에서 열린 중간선거 유세에서 "우리에게는 만이 있고 아름다운 호수도 있다"며 자신이 아메리카만(Gulf of America)과 아메리카호(Lake America)로 각각 명칭을 바꾼 멕시코만과 온타리오호를 언급했습니다.이어 그는 "그런데 누군가 강도 필요하다고 하더라. 우리에게는 강이 필요하다. 대양도 필요하다"며 "그것을 '트럼프양'(Trump Ocean)이나 '아메리카양'(Ocean of the Americas), 그런 식으로 부르는 것"이라고 말했습니다.그러면서 "퇴임하기 전에 우리에게 대양 하나쯤은 있어야 한다고 생각한다. 그리고 멋진 강도 필요하다"고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 대서양이나 태평양 중 하나의 명칭을 바꿀 수 있다는 생각을 내비쳤으며, 새 명칭에 자신의 이름을 넣는 방안도 농담조로 언급한 것으로 보인다고 WP는 해석했습니다.앞서 트럼프 대통령은 작년 초 취임과 동시에 멕시코만을 아메리카만으로 바꾸는 행정명령에 서명했습니다.이에 멕시코와 외교적 갈등을 빚었고, 멕시코만 표기를 고수한 AP통신 소속 기자의 백악관 행사 출입을 막기도 했습니다.또 지난 8월에는 미국과 캐나다의 국경 지대에 있는 온타리오호의 이름을 아메리카호로 바꾸도록 하는 행정명령에 서명하며 캐나다를 도발했습니다.미국 대통령은 행정권을 행사해 수역을 비롯한 지리적 지형의 명칭을 변경할 수 있습니다.온라인 지도 서비스를 제공하는 민간 기업들도 대체로 트럼프 대통령이 새로 정한 명칭을 수용해왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)