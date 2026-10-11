소상공인 5개 단체, 쿠팡이츠 장애에 "생존권 위협…피해 보상안 마련하라"

▲ 쿠팡 앱 접속장애

소상공인연합회를 비롯한 배달 플랫폼 관련 5개 단체는 지난 9일 쿠팡과 쿠팡이츠에서 발생한 대규모 전산 오류를 두고 "피해 보상안을 마련하라"고 촉구했습니다.소상공인연합회, 전국상인연합회, 한국외식업중앙회, 한국프랜차이즈산업협회, 전국카페사장협동조합은 오늘(11일) 성명서를 내고 "전산망 오류 사태가 불편을 넘어 소상공인의 생존권을 직접적으로 위협했다"고 밝혔습니다.이들은 "심야 시간 배달 매출에 의존하는 외식업 종사자들과, 비싼 프로모션 및 광고비를 지출하고도 제대로 된 판매 기회조차 얻지 못한 온라인 입점 소상공인의 피해와 절규를 외면해서는 안 된다"고 지적했습니다.이들은 "쿠팡은 이번 접속 장애로 인한 소상공인의 영업 손실을 투명하게 산정하고, 광고비 환불 등 실질적이고 전면적인 피해 보상안을 신속히 마련하라"고 촉구했습니다.지난 9일 0시쯤부터 2시간 넘게 발생한 시스템 오류로 쿠팡이츠를 통한 배달 주문이 멈췄습니다.주문을 수락한 뒤 전산 장애가 발생해 조리 완료 버튼이 눌러지지 않거나 라이더가 매장에 도착했으나 고객 주소 확인이 어려워 배달을 할 수 없는 사례가 발생했습니다.쿠팡이츠는 음식 주문 후 취소된 고객에게 3천 원 쿠폰을 지급하고, 음식점주에게는 주문 후 취소된 건에 대한 보상을 진행할 예정입니다.