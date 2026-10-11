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출생연도 관계없이 청년미래적금 신청 가능…12일부터 16일까지

채희선 기자
작성 2026.10.11 14:22 조회수
출생연도 관계없이 청년미래적금 신청 가능…12일부터 16일까지
▲ 서울 중구 우리은행 본점 스크린에 2차 청년미래적금 관련 안내문이 나오고 있다.

오는 12일부터 16일까지 출생 연도와 관계없이 청년미래적금 가입 신청이 가능합니다.

금융위원회에 따르면 지난 7∼8일 운영된 출생 연도 끝자리 홀짝제가 끝나면서, 청년미래적금 가입을 희망하는 청년은 누구나 이달 16일까지 14개 취급기관 애플리케이션(앱)을 통해 별도 서류 없이 비대면으로 신청할 수 있습니다.

이달 19일부터 다음 달 13일까지는 서민금융진흥원의 소득 심사, 우대형 자격심사가 진행됩니다.

심사 결과는 다음 달 12∼13일 안내될 예정입니다.

심사 통과자는 다음 달 16일부터 27일 사이에 계좌를 개설하고 납입을 시작하면 됩니다.

이 기간 심사를 통과한 청년도약계좌 가입자도 청년미래적금으로 갈아탈 수 있습니다.

청년미래적금은 만 19∼34세 청년이 매월 최대 50만원 한도로 자유롭게 납입할 수 있는 3년 만기 자유적립식 적금 상품입니다.

납입액에 정부가 6% 또는 12%의 기여금을 매칭 지원하고, 이자소득세가 면제됩니다.

금리와 정부 기여금, 이자소득 비과세 혜택을 감안하면 일반형은 최대 13.2∼14.4%, 우대형은 최대 18.2∼19.4% 수준의 단리 적금상품에 가입하는 것과 비슷한 효과를 얻을 수 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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