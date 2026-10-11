LH "향후 3년간 서울 25개 자치구에 2만 가구 이상 공급"

한국토지주택공사(LH)가 향후 3년간 서울 25개 자치구에 매입임대주택 2만 가구 이상을 공급합니다.



LH는 서울 전역에 매입임대주택 총 2만 528가구의 입주자를 모집할 계획이라고 오늘(11일) 밝혔습니다.



유형별로는 청년 1만 4천558가구(70.9%), 신혼부부 3천398가구(16.6%), 기타 2천572가구(12.5%)입니다.



자치구별 공급 물량은 동대문구 1천920가구, 구로구 1천900가구, 강동구 1천861가구, 강서구 1천638가구 등입니다.



매입임대주택은 LH가 민간 신축주택을 준공 후 매입하거나 기존 주택을 사들여 청년·신혼부부 등에게 시세보다 저렴하게 공급하는 공공주택입니다.



착공 후 1∼2년 내 입주가 가능해 도심 내 단기 주택공급 수단으로 활용되고 있습니다.



현재 LH는 전국 20만 7천 가구(수도권 11만 3천 가구, 서울 3만 4천 가구)의 매입임대주택을 관리 중입니다.



LH는 지난 7월 민간 사업자 초기 사업비 지원 강화 등 제도 개선을 시행한 이후 수도권 신축매입 약정 접수 물량이 63% 증가했다고 설명했습니다.



LH는 올해 약정 물량 가운데 수도권 4만 가구, 서울 1만 가구 이상을 연내 착공해 내년 말부터 입주를 시작할 계획입니다.



이성훈 LH 사장은 "정부의 주거안정플랜에 따라 2030년까지 수도권과 서울에 청년·신혼부부 등 실수요층이 체감할 수 있는 매입임대주택을 단기간에 집중적으로 공급하겠다"고 말했습니다.