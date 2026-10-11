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겁도 없이 동물원 호랑이 우리 들어갔다가…영국 남성 물려 숨져

김민표 기자
작성 2026.10.11 13:30 조회수
겁도 없이 동물원 호랑이 우리 들어갔다가…영국 남성 물려 숨져
▲ 호랑이 우리에 들어간 남성

영국의 한 동물원에서 시베리아 호랑이 우리에 들어간 남성이 호랑이에게 물려 숨졌다고 텔레그래프 등 현지 매체들이 10일(현지시간) 보도했습니다.

보도에 따르면 이날 낮 영국 동커스터의 요크셔 야생동물공원에서 한 남성이 호랑이 우리 안으로 뛰어들었고 이 남성에게 호랑이 한 마리가 접근해 공격했습니다.

소셜미디어(SNS)에 유포된 영상을 보면 이 남성은 바닥에 앉은 채로 접근하는 호랑이를 발로 차며 막다가 결국 호랑이에게 목과 가슴 등을 물렸습니다.

신고를 받은 응급구조대가 급히 출동했지만 남성은 현장에서 사망 판정을 받았습니다.

이 남성의 신원과 호랑이 우리로 들어간 이유는 아직 밝혀지지 않았습니다.

현지 경찰은 "오후 1시 35분 한 남성이 우리 안으로 들어갔다는 신고를 접수했으며 이후 호랑이에게 공격당했다"고 말했습니다.

텔레그래프는 총성이 들린 뒤 호랑이가 공격했다거나 호랑이가 총에 맞은 것 같다고 말하는 목격자들이 있다고 전했습니다.

다른 목격자는 이 신문에 "남성이 우리 안으로 뛰어든 뒤 호랑이와 놀려고 했다"고 말했습니다.

이 동물원 내 '호랑이의 땅' 구역은 방문객이 300m 길이의 공중 보행로에서 호랑이가 사는 모습을 내려다볼 수 있는 구조로 돼 있습니다.

현지 언론들은 이 남성이 철조망으로 된 높은 울타리를 기어 올라가 우리로 들어간 것으로 보인다고 추측했습니다.
 
(사진=엑스 캡처, 연합뉴스)
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