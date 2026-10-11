겁도 없이 동물원 호랑이 우리 들어갔다가…영국 남성 물려 숨져

▲ 호랑이 우리에 들어간 남성

영국의 한 동물원에서 시베리아 호랑이 우리에 들어간 남성이 호랑이에게 물려 숨졌다고 텔레그래프 등 현지 매체들이 10일(현지시간) 보도했습니다.보도에 따르면 이날 낮 영국 동커스터의 요크셔 야생동물공원에서 한 남성이 호랑이 우리 안으로 뛰어들었고 이 남성에게 호랑이 한 마리가 접근해 공격했습니다.소셜미디어(SNS)에 유포된 영상을 보면 이 남성은 바닥에 앉은 채로 접근하는 호랑이를 발로 차며 막다가 결국 호랑이에게 목과 가슴 등을 물렸습니다.신고를 받은 응급구조대가 급히 출동했지만 남성은 현장에서 사망 판정을 받았습니다.이 남성의 신원과 호랑이 우리로 들어간 이유는 아직 밝혀지지 않았습니다.현지 경찰은 "오후 1시 35분 한 남성이 우리 안으로 들어갔다는 신고를 접수했으며 이후 호랑이에게 공격당했다"고 말했습니다.텔레그래프는 총성이 들린 뒤 호랑이가 공격했다거나 호랑이가 총에 맞은 것 같다고 말하는 목격자들이 있다고 전했습니다.다른 목격자는 이 신문에 "남성이 우리 안으로 뛰어든 뒤 호랑이와 놀려고 했다"고 말했습니다.이 동물원 내 '호랑이의 땅' 구역은 방문객이 300m 길이의 공중 보행로에서 호랑이가 사는 모습을 내려다볼 수 있는 구조로 돼 있습니다.현지 언론들은 이 남성이 철조망으로 된 높은 울타리를 기어 올라가 우리로 들어간 것으로 보인다고 추측했습니다.(사진=엑스 캡처, 연합뉴스)