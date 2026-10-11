개 사육농장 87% 폐업…내년 2월부터 '개 식용 전면 금지'

▲ 농림축산식품부

농림축산식품부는 내년 2월 개 식용 전면 금지를 앞두고 개 사육농장의 폐업 이행 현황을 집계한 결과, 지난달 21일까지 전국 개 사육농장 1천537곳 중 87%인 1천339곳이 폐업했다고 11일 밝혔습니다.이는 당초 계획한 누적 폐업 농가 1천30곳보다 약 30% 많은 수치입니다.농식품부는 조기 폐업 농가에 대한 지원금 차등 지급과 하절기 특별점검 등이 폐업을 앞당긴 것으로 보고 있습니다.사육 규모도 크게 줄었습니다.2024년 8월 농가들이 폐업 이행계획을 제출할 당시 신고한 사육견은 46만 8천여 마리였으나 현재 남아 있는 개는 약 7천600마리로 집계됐습니다.농식품부는 다음 달부터 12월까지 전체 개 사육농장을 대상으로 동절기 특별점검을 실시해 폐업 농가의 재사육 여부와 미폐업 농가의 폐업 이행 상황 등을 확인할 계획입니다.또 견주의 소유권 포기 등으로 남게 되는 개를 보호하기 위해 견종과 크기, 연령, 사회성 등을 고려한 보호·관리 방안도 마련합니다.이는 개식용종식법에 따라 내년 2월 7일부터 식용 목적의 개 사육·증식·도살·유통·판매가 전면 금지되는 데 따른 것입니다.이용직 농식품부 동물복지정책국장은 "남은 농가의 폐업이 차질 없이 이뤄지도록 관리하고 종식 이후 발생할 수 있는 잔여견 문제에도 철저히 대비하겠다"고 말했습니다.(사진=농식품부 제공, 연합뉴스)