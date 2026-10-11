이 대통령 "'품격 없다' 비난하겠지만 SNS 소통 계속할 것"

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 어제(10일) 이른바 소셜미디어(SNS) 메시지 정치에 대한 일각의 비판과 관련해 입장을 내놨습니다.이 대통령은 "품격이나 권위가 없다고 비난하겠지만, 경호를 최소화한 뒷골목 삶의 현장 방문과 소셜미디어 소통, 그분들의 언어로 교감하는 일도 계속하겠다"고 밝혔습니다.이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "댓글로 국민과 소통하다 품격 없다고 비난받고 조롱당하던 노무현 대통령님이 떠오른다"고 적었습니다.이어 "(노 전 대통령이) 경호에, 사전답사에 국민들 불편하실까 봐 시장 방문조차 자제하셨다는 말도 전해진다"고 덧붙였습니다.'이재명은 언제나 여러분의 바로 옆에 있을 것'이라는 과거 자신의 발언을 다시 한번 언급하면서, "첫 대선 출마 당시 국민들께 드린 마음과 결의는 지금까지 한순간도 변한 적이 없다"며 "정치와 권력은 낮은 곳으로 향해야 한다"고 했습니다.그러면서 "힘없이 덜 가지고 소외됐지만 누구보다 열심히 살아가는 좁은 뒷골목의 부모, 형제, 자녀들과 소통하고 그분들의 숨결을 느끼며, 국정의 막중한 책임감을 되새기는 순간들이 그래서 저에겐 귀하디귀하고 또 포기할 수 없는 시간"이라고 강조했습니다.이 대통령은 최근 김지용 중대범죄수사청장 후보자의 자격 논란 및 검찰 개혁, 북한 포로 송환과 우크라이나와의 외교 갈등, 부동산 정책 등 여러 분야에서 폭넓게 SNS로 의견을 밝히고 있습니다.또 지방 일정 시 현지의 재래시장도 수시로 방문하고 있습니다.(사진=연합뉴스)