[자막뉴스] '탱크데이' 파문 5개월 만에 반전…스타벅스에 무슨 일이?

지난 5월 '탱크데이' 파문으로 거센 비판을 받았던 스타벅스가 5개월 만에 커피 브랜드 결제액 1위 자리를 되찾았습니다.



11일 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난 9월 스타벅스의 신용·체크카드 추정 결제액은 1천210억 8천만 원으로 집계됐습니다.



한 달 전보다 4.3% 증가한 수치입니다.



반면 투썸플레이스는 1천105억 원으로 전달보다 6.4% 감소했습니다.



이에 따라 스타벅스가 투썸플레이스를 약 106억 원 앞서며 순위를 뒤집었습니다.



스타벅스는 지난 5월부터 8월까지 넉 달 연속 투썸플레이스에 밀렸고 5월 1천211억 9천만 원이었던 결제액은 6월은 1천3억 9천만 원까지 떨어졌습니다.



한 달 새 208억 원, 약 17% 감소한 겁니다.



하지만 7월 1천100억 원대, 8월 1천160억 원대에 이어 9월에는 1천200억 원대를 회복하며 석 달 연속 증가세를 이어갔습니다.



앞서 스타벅스코리아는 지난 5월 18일, 텀블러 할인 행사에 '탱크 데이'라는 표현을 사용해 논란을 빚었습니다.



5.18 당시 계엄군의 탱크를 연상시킨다는 비판이 확산하자, 행사를 즉각 중단했습니다.



신세계그룹은 스타벅스코리아 대표를 해임하고 정용진 회장이 직접 사과하는 한편, 직원 대상 역사 교육을 실시했으며 여름 신상품 출시와 프로모션 행사도 중단했습니다.



지난 7월부터는 신제품 출시와 고객 혜택 프로그램을 순차적으로 재개했습니다.



이번 집계는 신용·체크카드 결제 데이터를 바탕으로 한 추정치로, 스타벅스 자체 선불충전카드나 모바일 상품권 등을 포함한 전체 매출과는 차이가 있습니다.



(취재·구성 : 심영구 / 영상편집 : 나홍희 / 디자인 : 이정주 / 제작 : 디지털뉴스부)