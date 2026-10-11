밤길 달리다 추락해 사망…차량 동호회 이동 중 사고

▲ 사고 현장

경기 안성의 한 국도에서 밤길을 달리던 승용차가 비탈길로 추락해 30대 운전자가 숨졌습니다.경찰과 소방 당국에 따르면 어제(10일) 밤 10시 50분쯤 안성 양성면 45번 국도에서 용인 방향으로 주행하던 K3 승용차가 도로 아래 비탈길로 추락했다는 신고가 접수됐습니다.이 사고로 운전자인 30대 남성 A씨가 구조돼 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다.A씨는 사고 발생 1시간여 전 자동차 동호회 활동으로 안성 양성면의 한 카페에서 다른 회원들과 모임을 마친 뒤 다음 집결지인 용인의 한 카페로 이동하던 중 변을 당한 것으로 파악됐습니다.다른 회원들은 A씨가 약속 장소에 도착하지 않고 연락도 닿지 않자 그의 이동 경로를 확인하던 과정에서 사고 현장에서 중앙분리대 등이 파손된 것을 발견해 신고했습니다.경찰은 A씨가 좌측으로 굽은 편도 2차로 도로를 주행하다 중앙분리대를 들이받은 뒤 우측으로 튕겨 나가 가드레일을 충격하고 약 5m 아래 비탈길로 추락한 것으로 보고 있습니다.경찰은 사고 현장에서 발견된 급제동 흔적(스키드마크)과 차량 블랙박스 영상 등을 토대로 A씨가 제한속도인 시속 80㎞를 초과해 주행했을 가능성을 염두에 두고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.(사진=경기도소방재난본부 제공, 연합뉴스)