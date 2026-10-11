지방 의대 지역인재 수시 지원 40%↑…치·한·약·수는 감소

▲ '지역의사'를 뽑는 첫 대입 수시모집 전형 원서 접수가 시작된 7일 계명대 입학처에 지역의사 전형 서류함이 준비돼 있다.

2027학년도 대입 수시모집에서 지방 의대의 지역인재·지역의사제 전형 지원자가 지난해보다 40% 넘게 증가한 것으로 나타났습니다.오늘(11일) 종로학원이 지방 소재 '의치한약수'(의대·치대·한의대·약대·수의대) 대학의 2027학년도 수시 지역인재·지역의사제 전형 지원 현황을 분석한 결과, 27개 의대의 지원자는 1만5천775명으로 집계됐습니다.1만1천247명이었던 지난해와 비교해 4천528명, 40.3% 급증했습니다.반면 지방 8개 치대의 지원자는 2천348명으로, 전년보다 8.5% 감소했습니다.한의대 10곳은 3천495명으로 7.3%, 약대 21곳은 5천523명으로 17.4%, 수의대 8곳은 1천129명으로 13.5% 각각 줄었습니다.지역의사제 도입에 따라 지방 상위권 수험생들이 치대·한의대·약대·수의대보다 의대에 집중적으로 지원한 결과라는 분석이 나옵니다.이들 5개 계열의 지역인재·지역의사제 전형 전체 지원자는 2만8천270명으로 전년의 2만5천573명보다 10.5% 증가했습니다.2022학년도 2만284명과 비교하면 39.4% 늘어난 규모입니다.의대 정원이 확대됐던 2025학년도 3만4천347명에 이어 최근 6개 학년도 중 두 번째로 많습니다.지역별로는 광주·전남·전북이 7천734명으로 가장 많았고 부산·울산·경남(6천668명), 대구·경북(6천371명), 충청(5천283명), 강원(1천914명), 제주(300명) 순이었습니다.지방 일반고 994곳을 기준으로 계산하면 학교당 평균 지원 건수는 28.4건으로, 2022학년도 20.4건보다 증가했습니다.대구·경북이 학교당 평균 34.1건으로 가장 많았으며, 호남(33.6건), 충청(28.1건), 부산·울산·경남(23.6건) 등이 뒤를 이었습니다.종로학원 측은 "2028학년도에는 지방 의대의 지역의사제 선발 규모가 올해 466명에서 583명으로 25.1% 확대되고 내신 5등급제까지 적용돼 지역인재·지역의사제 전형에 지원자가 더 몰릴 수 있다다"고 전망했습니다.또 "내신 상위권 졸업생이 의대 입시에 재도전하고 재학생 역시 더 많이 의대에 지원해 합격선에도 변화가 나타날 가능성이 있다"고 내다봤습니다.(사진=연합뉴스)