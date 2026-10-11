경찰대, 마약류 시험·분석 역량 공인…DNA 분야 확대 추진

▲ 경찰대학

경찰대학 첨단치안과학기술원이 한국인정기구(KOLAS)의 마약류 분야 국제공인시험기관 인정을 받았습니다.경찰대학은 첨단치안과학기술원이 지난달 17일 법과학시험 분야의 '규제물질류(마약)' 항목에 대한 인정을 획득했다고 오늘(11일) 밝혔습니다.지난해 12월 필적·문서감정 분야에 이어 공인 시험 범위를 확대한 것으로, KOLAS 인정은 국제표준에 따라 시험·검사기관의 품질관리 체계와 기술 능력을 평가해 특정 분야의 시험·검사 역량을 공식 인정하는 국가 제도입니다.첨단치안과학기술원은 마약류 분석 전문인력과 장비를 확보하고 시험방법의 유효성 검증, 숙련도 관리 등 시험·분석 체계를 구축해왔습니다.앞으로 인공지능(AI) 기반 마약탐지 기술 등 연구개발 성과를 시험·분석 및 품질관리 체계와 연계해 법과학 감정에 활용할 계획입니다.또 DNA 분야에서도 KOLAS 인정 범위 확대를 추진해 법과학 핵심 분야의 공인 시험 역량을 단계적으로 확대하고 시험 결과의 전문성과 신뢰성을 높여 나간다는 방침입니다.(사진=연합뉴스)