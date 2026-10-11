'이강인 교체 33분' 아틀레티코, 10명 싸운 알라베스 2-1로 격파

▲ 이강인

발목 부상 우려를 샀던 이강인이 소속팀 아틀레티코 마드리드(스페인)로 돌아가 교체 출전하며 팀의 4연승 행진에 힘을 보탰습니다.아틀레티코 마드리드는 11일(한국시간) 스페인 비토리아의 에스타디오 데 멘디소로트사에서 끝난 2026-2027 스페인 라리가 8라운드 원정 경기에서 데포르티보 알라베스에 2대 1로 승리했습니다.이날 승리로 4연승을 내달린 아틀레티코는 승점 19를 쌓아 FC바르셀로나의 뒤를 이은 리그 2위를 지켰습니다.최근 A매치 4연전의 마지막 일정이었던 우즈베키스탄전을 마치고 발목에 다소 불편함을 호소했던 이강인은 이날 무리하지 않고 벤치에서 경기를 시작했습니다.이후 후반 12분 파블로 바리오스와 교체 투입되며 약 33분간 경기 종료까지 그라운드를 누볐습니다.이강인이 공식전 선발 라인업에서 제외된 것은 올 시즌 개막전이었던 1라운드 말라가전 이후 7경기 만입니다.이강인이 벤치에서 대기한 가운데 아틀레티코는 전반 33분 알렉스 그리말도의 선제골로 먼저 리드를 잡았습니다.페널티지역 왼쪽에서 때린 그리말도의 강력한 왼발 슈팅이 그대로 골문 중앙을 갈랐습니다.하지만 기세를 이어가던 아틀레티코는 전반 추가시간 로뱅 르 노르망이 페널티지역 안에서 반칙을 범해 페널티킥을 헌납하며 위기를 맞았습니다.알라베스의 루카스 보예가 키커로 나서 침착하게 동점 골을 성공시키며 전반은 1대 1로 끝났습니다.후반 들어 팽팽한 흐름 속에 좀처럼 추가 골이 터지지 않던 상황에서, 부상을 딛고 그라운드에 나선 이강인은 활발한 움직임으로 답답했던 팀 공격에 활력을 불어넣었습니다.두드리던 아틀레티코는 후반 42분 마침내 균형을 깨는 데 성공했습니다.교체 투입됐던 알렉스 바에나가 올려준 날카로운 크로스를 크리스티안 로메로가 정확하게 마무리하며 극적인 결승 골을 터뜨렸습니다.결국 아틀레티코는 남은 시간 알라베스의 반격을 무실점으로 틀어막으며 2대 1 승리로 경기를 매조졌습니다.(사진=게티이미지)