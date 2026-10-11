유도 이현지, 세계선수권 최중량급 우승 쾌거…AG 눈물 씻었다

▲ 유도 국가대표 이현지(오른쪽)가 2026 국제유도연맹(IJF) 세계선수권대회 여자 78㎏ 이상급 결승에서 프랑스의 로만 디코를 넘어뜨리고 있다.

한국 유도의 차세대 간판 이현지(19·용인대)가 2026 아이치·나고야 아시안게임의 아픔을 씻고 세계선수권대회 정상에 올랐습니다.세계랭킹 4위 이현지는 10일(현지시간) 아제르바이잔 바쿠 국립 체조경기장에서 열린 2026 국제유도연맹(IJF) 세계선수권대회 여자 78㎏ 이상급 결승에서 로만 디코(프랑스·3위)를 다리대돌리기 절반에 이은 곁누르기 한판으로 꺾고 우승했습니다.이로써 한국 유도는 2년 연속 세계선수권대회 여자 최중량급 금메달리스트를 배출했습니다.지난해 세계선수권대회에선 김하윤(안산시청·14위)이 해당 체급에서 우승했고, 이현지는 준준결승에서 김하윤에게 패한 뒤 패자부활전을 통해 동메달을 목에 걸었습니다.이날 이현지는 무시무시한 기량을 펼쳤습니다.1라운드에서 모이라 모리요(도미니카공화국·36위)를 경기 시작 5초 만에 왼쪽 발뒤축후리기 한판으로 꺾었습니다.2라운드에선 카렌 레온(베네수엘라·17위)을 단 9초 만에 오른쪽 허리대돌리기 한판으로 눌렀습니다.8강에서 만난 세계랭킹 6위 아시아 타바노(이탈리아)도 이현지의 상대가 되지 않았습니다.이현지는 시작하자마자 오른쪽 가로누르기로 타바노를 압박해 한판승을 거뒀습니다.이현지는 준결승에서 현 세계랭킹 1위인 라즈 헤르슈코(이스라엘)까지 경기 시작 46초 만에 왼쪽 발뒤축후리기 한판승으로 꺾고 결승에 올랐습니다.마지막 상대 디코는 2020 도쿄 올림픽과 2024 파리 올림픽에서 동메달을 딴 이 종목 베테랑 강자입니다.그러나 이현지는 패기로 디코를 몰아세웠습니다.이현지는 경기 시작과 동시에 곧바로 오른쪽 밭다리 걸기를 시도하는 등 적극적으로 상대를 몰아붙였습니다.이후에도 이현지는 뒤로 물러서지 않고 힘으로 상대를 밀어붙였습니다.잡기 싸움을 펼치던 이현지는 경기 종료 2분여를 남기고 상대의 굳히기 공격을 막다가 지도 1개를 받았습니다.그러나 이현지는 위축되지 않았습니다.오히려 공격 수위를 높이며 상대를 몰아붙였습니다.잡기 싸움을 하던 이현지는 경기 종료 1분 44초를 남기고 오른쪽 다리대돌리기로 상대를 넘어뜨렸습니다.이후 이현지는 상대 몸에 올라타 굳히기에 나섰고, 곁누르기로 한판이 선언됐습니다.승리가 확정되자 이현지는 마치 소녀처럼 두 손을 들며 기쁨을 감추지 않았습니다.2007년생 이현지는 씨름 선수 출신인 이치훈 제주도씨름협회 전무이사의 딸로, 남녕고 1학년 때 최연소로 국가대표로 발탁된 뒤 차세대 간판으로 활약을 이어왔습니다.2024년 세계청소년유도선수권대회에서 우승하며 이름을 알린 이현지는 시니어 데뷔 시즌이었던 지난해에는 각종 대회 타이틀을 거머쥐었습니다.최근엔 세계선수권대회와 2022 항저우 아시안게임 우승자인 대표팀 선배 김하윤을 국가대표 선발전에서 꺾고 아이치·나고야 아시안게임 개인전 대표로 뽑혔습니다.그러나 이현지는 지난 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 78㎏ 이상급 뉴신란(중국·9위)과 결승전에서 압도하는 경기력을 펼치고도 밭다리걸기에 허를 찌르면서 한판패를 기록, 은메달을 목에 걸었습니다.유력한 우승 후보였던 이현지는 경기 직후 눈물을 하염없이 흘리며 자책했습니다.이현지는 무너지지 않았습니다.휴식 없이 곧바로 세계 정상급 선수들이 총출동하는 세계선수권대회 출전을 강행해 금메달을 목에 걸었습니다.이현지의 금메달은 한국 유도가 이번 대회 개인전에서 획득한 유일한 메달입니다.같은 날 남자 100㎏ 이상급에 출전한 파리 올림픽 은메달리스트 김민종(양평군청·15위)은 첫판에서 일본의 나카노 간타(10위)에게 발목받치기 한판으로 패해 메달 획득에 실패했습니다.(사진=IJF 홈페이지, 연합뉴스)