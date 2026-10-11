'탱크데이' 논란 5개월 만에…스타벅스, 투썸 제치고 1위 탈환

▲ 스타벅스

스타벅스가 이른바 '탱크데이' 사태 이후 5개월 만에 신용·체크카드 추정 결제액 기준 커피 브랜드 1위를 되찾았습니다.지난 5월부터 넉 달간 투썸플레이스에 뒤졌으나 지난 6월 저점 이후 석달 연속 결제액이 꾸준히 증가하면서 지난달 1,200억 원대를 회복하고 순위를 뒤집었습니다.11일 AI 테크기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 스타벅스의 신용·체크카드 추정 결제액은 1,210억 8천만 원으로, 전달(1,161억 2천만 원)보다 4.3% 증가했습니다.스타벅스 결제액은 올해 6월 1,003억 9천만 원까지 내려갔다가 7월 1,100억 6천만 원, 8월 1,161억 2천만 원에 이어 9월까지 석 달 연속 늘었습니다.반면 투썸의 지난달 결제액은 1,105억 원으로, 전달(1,179억 9천만 원)보다 6.4% 감소했습니다.이에 따라 스타벅스는 투썸을 결제액에서 약 106억 원 앞서게 됐습니다.지난 8월 투썸이 약 19억 원 많았던 데서 한 달 만에 순위가 뒤바뀐 것입니다.투썸은 지난 5월부터 8월까지 넉 달 연속 스타벅스보다 많은 추정 결제액을 기록했습니다.두 브랜드의 격차는 7월 약 70억 원에서 8월 약 19억 원으로 좁혀진 뒤 지난달 역전이 이뤄졌습니다.업계에서는 '탱크데이' 논란의 여파가 점차 잦아드는 가운데 스타벅스의 신제품 출시와 고객 혜택 등 마케팅 활동 재개가 결제액 회복에 영향을 미쳤을 가능성이 있는 것으로 보고 있습니다.스타벅스와 투썸에 이어 메가MGC커피의 지난달 결제액은 947억 5천만 원으로 전달(978억 7천만 원)보다 3.2% 줄었습니다.빽다방은 229억 4천만 원으로 전달(245억 1천만 원)보다 6.4% 감소했습니다.앞서 스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 기념일인 지난 5월 18일 텀블러 할인 행사에 '탱크 데이' 등의 표현을 사용해 논란을 빚었습니다.이후 온라인과 SNS를 중심으로 비판 여론이 확산했고, 신세계그룹은 스타벅스코리아 대표를 해임한 데 이어 공개 사과, 직원 역사 교육을 하는 등 수습에 나섰습니다.여름 신상품 출시와 프로모션 행사도 중단했습니다.이후 7월부터 신제품과 고객 혜택 프로그램을 순차적으로 재개했습니다.다만 이번 수치는 신용·체크카드 결제 데이터를 바탕으로 한 추정칩니다.자체 선불충전카드와 모바일 상품권 등 다른 결제 수단을 포함한 전체 매출이나 고객 신뢰 회복 정도를 보여주는 지표로 단정하기는 어렵습니다.