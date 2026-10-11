'탱크데이' 파문 5개월 만에 1위 자리 찾은 스타벅스

▲ 스타벅스

스타벅스가 '탱크데이' 사태 이후 5개월 만에 신용·체크카드 추정 결제액 기준 커피 브랜드 1위를 되찾았습니다.지난 5월부터 넉 달간 투썸플레이스에 뒤졌으나 지난 6월 저점 이후 석달 연속 결제액이 꾸준히 증가하면서 지난달 1천200억원대를 회복하고 순위를 뒤집었습니다.11일 AI 테크기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 스타벅스의 신용·체크카드 추정 결제액은 1천210억8천만원으로, 전달(1천161억2천만원)보다 4.3% 증가했습니다.스타벅스 결제액은 올해 6월 1천3억9천만원까지 내려갔다가 7월 1천100억6천만원, 8월 1천161억2천만원에 이어 9월까지 석 달 연속 늘었습니다.반면 투썸의 지난달 결제액은 1천105억원으로, 전달(1천179억9천만원)보다 6.4% 감소했습니다.이에 따라 스타벅스는 투썸을 결제액에서 약 106억원 앞서게 됐습니다.지난 8월 투썸이 약 19억원 많았던 데서 한 달 만에 순위가 뒤바뀐 것입니다.투썸은 지난 5월부터 8월까지 넉 달 연속 스타벅스보다 많은 추정 결제액을 기록했습니다.두 브랜드의 격차는 7월 약 70억원에서 8월 약 19억원으로 좁혀진 뒤 지난달 역전이 이뤄졌습니다.업계에서는 '탱크데이' 논란의 여파가 점차 잦아드는 가운데 스타벅스의 신제품 출시와 고객 혜택 등 마케팅 활동 재개가 결제액 회복에 영향을 미쳤을 가능성이 있는 것으로 보고 있습니다.스타벅스와 투썸에 이어 메가MGC커피의 지난달 결제액은 947억5천만원으로 전달(978억7천만원)보다 3.2% 줄었습니다.빽다방은 229억4천만원으로 전달(245억1천만원)보다 6.4% 감소했습니다.앞서 스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 기념일인 지난 5월 18일 텀블러 할인 행사에 '탱크 데이' 등의 표현을 사용해 논란을 빚었습니다.이후 온라인과 SNS를 중심으로 비판 여론이 확산했고, 신세계그룹은 스타벅스코리아 대표를 해임한 데 이어 공개 사과, 직원 역사 교육을 하는 등 수습에 나섰습니다.여름 신상품 출시와 프로모션 행사도 중단했습니다.이후 7월부터 신제품과 고객 혜택 프로그램을 순차적으로 재개했습니다.다만 이번 수치는 신용·체크카드 결제 데이터를 바탕으로 한 추정칩니다.자체 선불충전카드와 모바일 상품권 등 다른 결제 수단을 포함한 전체 매출이나 고객 신뢰 회복 정도를 보여주는 지표로 단정하기는 어렵습니다.