서울 1인 가구 자산, 사는 동네 따라 2.4배 차이

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서울에 사는 1인 가구의 자산을 자치구별로 따져 봤을 때 최대 2.4배 차이 나는 것으로 파악됐습니다.특히 소득격차보다 자산격차가 컸으며 이는 자치구별 부동산 가격이 영향을 미친 것으로 풀이됐습니다.서울시복지재단의 '데이터로 보는 서울복지'에 따르면 서울 1인가구의 자산은 거주 자치구에 따라 최대 2.4배가량 차이를 보였습니다.재단은 2024년 1년간 1인 가구 조건을 충족한 서울시민 92만1천328명을 분석했으며, 여기엔 KCB와 신한카드, SK텔레콤 가명정보가 활용됐습니다.서울 전체 1인가구 소득·자산 등의 중앙값을 100으로 환산한 후 이보다 많으면 100보다 높게, 적으면 100보다 낮게 나타낸 지수를 활용해 결과를 정리했습니다.분석 결과에 따르면 서초구 거주 1인가구의 자산지수가 162.9로 가장 높았고 강남구가 156.7, 용산구가 122.8, 성동·송파구가 119.9로 뒤를 이었습니다.자산지수가 가장 낮은 곳은 강북구로 69.3을 기록했고 관악구는 75.8, 구로구는 83.3으로 역시 낮은 수준을 보였습니다.자산지수가 가장 높은 서초구는 강북구과 비교해 약 2.35배를 기록했는데 이는 실제로 두 자치구에 거주하는 1인가구의 자산이 2.35배 수준의 격차를 보인다는 의밉니다.국내 가구의 자산 대부분이 실물자산인 부동산에 편중된 것을 고려하면, 자치구별 부동산 가격의 차이가 적지 않은 영향을 끼친 것으로 추측됩니다.소득지수 또한 서초구가 116.1로 가장 높았으며 강남구가 109.7로 뒤를 이었으며, 영등포는 106.5로 3위를 기록해 용산·송파구와 어깨를 나란히 했습니다.자산지수는 113.5로 자치구 중 7위였지만 주요 업무지구인 여의도를 품은 만큼 소득수준이 더 높게 나타난 것으로 보입니다.반면 강북·노원·동대문구는 가장 낮은 90.3이었고 성북구도 91.8을 기록했습니다.소득지수 격차는 최대 1.29배 수준으로 자산과 비교해 그 격차가 크지 않았습니다.재단 측은 소득지수의 경우 근로소득 위주로만 반영되는 등의 한계가 있다면서도, 분석 대상자가 10만명에 달할 만큼 충분한 데이터 표본을 쌓았기에 유의미한 참고 자료가 될 것이라고 설명했습니다.세부 분석결과는 '데이터로 보는 서울복지' 페이지(welfare.seoul.kr/web/contents/archive1-10.do)에서 확인할 수 있습니다.