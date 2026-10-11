김정은, 대외 메시지 없이…당 창건 81주년 공연 관람

▲ 김정은 북한 국무위원장이 지난 10일 평양체육관에서 진행된 노동당 창건 81주년 경축공연을 관람했다고 조선중앙통신이 11일 보도했다.

노동당 창건 81주년을 맞은 10일 지난해와 달리 열병식 없이 경축공연 등으로 차분한 분위기에서 당 창건일을 기념했습니다.김정은 노동당 총비서는 부인 리설주 여사, 딸 주애와 함께 경축공연을 관람했으며 별도 연설이나 담화 등 입장은 내지 않았습니다.조선중앙통신은 어제 평양체육관에서 노동당 창건 81주년 경축공연이 진행됐다고 보도했습니다.김 총비서가 공연을 관람했으며 참가자들에게 축하 인사를 보냈다고 중앙통신은 전했습니다.당 중앙위원회 정치국 상무위원회 위원들을 비롯한 당정 지도간부, 북한 주재 외교대표 및 대표부 구성원 등이 공연을 관람했습니다.북한 관영매체 사진에는 김 총비서의 부인 리설주 여사와 딸 주애가 함께 공연을 관람하는 모습이 담겼습니다.공연은 노동당 송가 등을 성악과 무용, 교예, 체조, 군악례식 등과 접목한 다양한 무대로 꾸며졌으며 북한 국가로 막을 내렸습니다.김 총비서는 공연 성과에 만족을 표하면서 출연자들과 관람자들에게 따뜻한 답례를 보냈다고 중앙통신은 전했습니다.이날 북한 관영매체에는 김 총비서의 연설, 담화나 별도 발언 등은 보도되지 않았습니다.북한 관영매체들은 연일 당 창건일 관련 기사를 내보내며 경축 분위기를 이어가는 중입니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)