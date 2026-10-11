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대사증후군 사망 위험도 '빈부 격차'…저소득 남성이 35% 높아

박하정 기자
작성 2026.10.11 07:23 수정 2026.10.11 08:19 조회수
대사증후군 사망 위험도 '빈부 격차'…저소득 남성이 35% 높아
▲ 세브란스병원

대사증후군 환자의 사망 위험에서도 빈부 격차가 뚜렷하다는 연구 결과가 나왔습니다.

같은 대사증후군을 앓더라도 저소득층 남성은 고소득층에 비해 사망 위험이 35% 높은 겁니다.

강희택 세브란스병원 가정의학과 교수 연구팀은 건강보험공단 건강검진 코호트 자료를 활용해 2009∼2010년 대사증후군으로 분류된 성인 8만 3천 786명을 약 10년 동안 추적 관찰해 이런 사실을 확인했습니다.

대사증후군은 복부비만, 고혈압, 고혈당, 중성지방 상승, '좋은 콜레스테롤'로 알려진 HDL콜레스테롤 저하 등 5개 위험 요인 가운데 3개 이상에 해당하는 상태를 말합니다.

연구팀은 대상자를 건강보험료에 따라 세 그룹으로 나눈 뒤 이들의 경제적 지위와 사망 위험과의 연관성을 분석했습니다.

그 결과 경제적 지위가 낮을수록 사망 위험이 높아지는 것으로 나타났습니다.

나이와 체질량지수(BMI), 흡연, 음주, 신체활동 등 결과에 영향을 줄 만한 요인을 보정한 결과 저소득층 남성의 사망 위험은 고소득층 대비 1.35배에 달했습니다.

중간 소득층 역시 고소득층 대비 사망 위험이 1.23배였습니다.

여성의 경우에도 마찬가지였습니다.

저소득층 여성의 사망 위험은 고소득층 대비 1.25배, 중간 소득층 여성은 1.17배였습니다.

연구팀은 이미 대사증후군이 있는 사람들 사이에서도 경제적 지위에 따라 생존율에 격차가 벌어진 사실을 확인했다는 데 의미가 있다고 설명했습니다.

그러면서 낮은 경제적 지위로 인해 정기적인 추적 관찰이나 의료 서비스 접근성이 제한되고, 생활 습관 개선이나 약물 치료에 어려움을 겪거나, 사회적 스트레스에 노출되는 것 등이 사망 위험에 영향을 미쳤을 가능성을 제시했습니다.

연구 결과는 대한가정의학회가 발간하는 영문 학술지(KJFM)에 게재됐습니다.

(사진=연합뉴스)
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