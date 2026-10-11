트럼프 '새 대통령' 발언에…우크라 측 "젤렌스키, 국민 지지받아"

▲ 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 10일(현지시간) 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 겨냥해 "우크라이나가 새 대통령을 맞을 때가 됐다"고 말하자 우크라이나와 러시아 측이 엇갈린 반응을 보였습니다.안드리 시비하 우크라이나 외무장관은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "젤렌스키 대통령은 독립과 자유, 존엄을 위한 전쟁의 시기에 나라를 이끌고 있다"며 "그는 우크라이나 국민의 지지를 받고 있다"고 적었습니다.시비하 장관은 또 "우크라이나 국민은 결정권이 있다"며 "외국의 성명은 젤렌스키 대통령이 자기 일을 잘하고 있다는 것을 확인해 줄 뿐이다. 그는 지지받을 만하다"고 덧붙였습니다.이어 이날 젤렌스키 대통령이 에드 밀리밴드 영국 외무장관, 요한 바데풀 독일 외무장관, 에스펜 바르트 아이데 노르웨이 외무장관과 잇달아 회담했다며 "파트너들의 지지는 흔들림 없이 지속되고 있다"고 강조했습니다.반면 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 해외투자·경제협력 특사 키릴 드미트리예프는 트럼프 대통령의 발언을 "상징적 역사적"이라며 환영했습니다.드미트리예프 특사는 엑스에 "우크라이나에 젤렌스키의 전쟁광 행태가 아닌 실제 평화에 초점을 맞춘 지도자가 필요하다고 믿는 많은 사람에 트럼프 대통령이 동참했다"며 이같이 적었습니다.그는 타임지 표지에 젤렌스키 대통령 사진과 '엔드게임'(종반전)이라는 글을 합성한 사진을 올리기도 했습니다.한편, 러시아 정부는 전날 푸틴 대통령과 트럼프 대통령의 '경유 수출 합의'에 따라 이날 자국의 경유 수출 금지 조치를 부분적으로 해제한다며 "러시아 석유회사들이 정부와 조율에 따라 외국에 즉시 계약된 경유 공급을 시작할 것"이라고 밝혔습니다.러시아 타스 통신은 트럼프 대통령의 특사인 스티브 윗코프와 재러드 쿠슈너가 2주 안에 러시아 모스크바를 방문할 수 있다고 소식통을 인용해 보도했습니다.트럼프 대통령은 전날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 러시아가 즉시 미국 및 세계 시장에 30만t 이상의 경유를 공급하고 이후에도 추가 공급에 나서면서 총 480만t을 공급하기로 푸틴 대통령과 합의했다고 밝혔습니다.이 합의에 대해 젤렌스키 대통령이 비판하자, 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들과 만나 젤렌스키 대통령이 전쟁을 여러 번 끝낼 수 있었지만 그렇게 하지 않았다며 "우크라이나는 새 대통령을 맞이할 때가 됐다고 생각한다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)