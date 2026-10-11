"엔비디아, AI 스타트업 리플렉션에 추가 투자·인수 협상중"

▲ 엔비디아

엔비디아가 인공지능(AI) 스타트업 리플렉션 AI에 대한 추가 투자 또는 인수를 논의 중이라고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 10일(현지시간) 보도했습니다.FT는 사안에 정통한 관계자들을 인용, 엔비디아가 이러한 방안을 두고 초기 협상을 벌이고 있다고 전했습니다.거래는 다양한 형태로 이뤄질 수 있지만, 회사를 완전히 인수하는 대신 핵심 인력을 채용하고 기술 사용권을 확보하는 방식도 논의하는 것으로 알려졌습니다.이 경우 장기간에 걸친 규제당국의 심사를 피할 가능성이 있다고 FT는 전했습니다.엔비디아는 이미 리플렉션 AI에 8억 달러(1조 750억 원)를 투자한 주요 투자자입니다.리플렉션 AI는 2024년 구글 딥마인드 출신 연구원 2명이 설립한 회사로, 소프트웨어 개발을 자동화하는 AI 기술을 개발하고 있습니다.리플렉션 AI는 지난 5일 첫 오픈웨이트(가중치 공개형) AI 모델인 '빔'(Beam)을 출시하며 중국 딥시크와 키미 등 저비용 AI 모델과 경쟁에 나선 바 있습니다.