허리케인 이사야스, 미 남동부 강타…2명 사망·87만 곳 정전

▲ 10일(현지시간) 미국 플로리다를 강타한 허리케인 '이사야스'

허리케인 '이사야스'(Isaias)가 미국 남동부를 강타하면서 2명이 사망하고 수십만 가구가 정전되는 등 피해가 속출했습니다.10일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)와 CNN 등에 따르면 이사야스는 최대 풍속 시속 188㎞에 기록적 폭우를 쏟아내며 전날 밤 상륙한 뒤 플로리다, 앨라배마, 조지아 등 내륙에 피해를 줬습니다.현재는 최대 풍속이 시속 55㎞ 수준으로 떨어지면서 열대성 저기압으로 약화했습니다.이사야스가 이들 지역을 강타하면서 현재까지 사망자는 2명으로 집계됐습니다.플로리다주 에스캠비아 카운티에서는 나무가 쓰러지며 집을 덮쳐 1명이 숨졌고, 앨라배마주 버밍엄에서도 나무가 주택 위로 쓰러지며 1명이 사망했습니다.또한 미 동부시간으로 이날 오전 10시 51분 현재 플로리다 43만 8천911명, 앨라배마 30만 7천743명, 조지아 12만 1천191명 등 약 87만 명의 고객이 정전 피해를 봤다고 CNN이 전력공급 추적 사이트인 '파워아우티지'를 인용해 전했습니다.플로리다 팬핸들 지역에 24.5㎝의 비가 쏟아지는 등 폭우로 인해 주택 및 건물 파손, 도로 침수, 공항 폐쇄 등 피해가 발생했습니다.현재 풍속은 비교적 잠잠해졌지만, 기상 당국은 여전히 강풍과 폭우에 대비해야 하며 돌발적 폭풍 해일과 홍수, 토네이도가 발생할 수 있다고 경고하고 있습니다.마크웨인 멀린 미 국토안보부 장관은 전날 밤 엑스에 플로리다와 앨라배마에 비상사태 선포가 승인돼 연방 차원의 지원이 이뤄질 예정이라고 밝혔습니다.올해 처음으로 대서양에서 발생한 이사야스는 2024년 밀턴 이후 미 본토에 2년 만에 상륙한 허리케인입니다.이사야스는 11일까지 미 중부 대서양 연안 지역을 지나간 뒤 12일에 대서양으로 빠져나갈 것으로 관측됩니다.(사진=연합뉴스)