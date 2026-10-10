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[날씨/XR] 일요일도 늦더위…오후∼저녁 내륙에 소나기

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작성 2026.10.10 20:47 수정 2026.10.10 21:04 조회수
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한글날 연휴 둘째 날인 오늘(10일) 때 늦은 늦더위가 나타났습니다.

따뜻한 가을볕에 경산 하양읍이 30.4도, 서울 도봉구도 30.3도까지 기온이 치솟았는데요.

내일 서울과 경주의 낮 기온이 27도로 오늘보다는 낮아지겠지만 여전히 평년 기온을 3도에서 5도가량 웃돌며 다소 덥겠습니다.

내일 오후부터 저녁 사이에는 내륙 지역에 소나기 예보가 들어 있습니다.

서울을 제외한 중부 내륙에 5~20mm, 남부 내륙은 5~10mm가 되겠고요, 제주는 내일부터 모레 사이 5~40mm의 비가 내리겠습니다.

내일 전국 하늘에는 가끔 구름이 많겠고, 내일 소나기가 내릴 때 중부 내륙 지역은 돌풍과 벼락이 동반될 수 있겠습니다.

내일 아침 기온은 서울 15도, 부산 20도로 오늘과 비슷하거나 다소 높게 시작하겠고요, 낮 기온은 대구와 광주 28도까지 오르며 일교차가 계속해서 10도 이상 벌어지겠습니다.

다음 주 월요일 오후에도 전국 내륙에 소나기가, 화요일에는 전국적으로 비가 한 차례 지나겠는데요.

비가 내린 뒤로는 찬 공기가 내려오며 날이 쌀쌀해질 전망입니다.

(임은진 기상캐스터)
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