뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'벼랑 끝 7연속 득점'…신유빈-임종훈, 기적의 역전 우승

이성훈 기자
작성 2026.10.10 20:46 조회수
PIP 닫기
탁구 중국 스매시 혼합복식에서 신유빈-임종훈 조가 정상에 올랐습니다.

1점만 더 주면 패배로 끝나는 벼랑 끝에서 '7연속 득점'으로 역전쇼를 펼쳤습니다.

신유빈-임종훈 조는 타이완의 린윈루-정이징 조에 게임 점수 2대 1로 뒤진 4게임에서 10대 3, 매치 포인트에 몰렸습니다.

여기서 대역전쇼가 시작됩니다.

상대 실책을 틈타 추격을 시작한 뒤, 임종훈의 과감한 공격이 잇따라 성공하며 7점을 내리 따내 10대 10 듀스를 만들었습니다.

다시 1점을 내주고 또 벼랑 끝에 몰렸지만 네트에 맞고 넘어 온 공을 신유빈이 잘 받아내며, 결국 4게임을 잡아내 승부를 원점으로 돌렸습니다.

마지막 5게임을 따내며 역전극을 완성한 뒤, 신유빈은 임종훈을 향해 엄지를 치켜 들었고, 임종훈은 벤치 앞에서 무릎을 꿇고 사력을 다한 역전승을 자축했습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지