서울 대학서 여성 흉기로 찌르고 도주…영국서 붙잡았다

서울 시내 한 대학교에서 지인 여성을 흉기로 찌른 뒤 영국으로 도주한 30대 영국인 남성이 현지 당국에 붙잡혔습니다.



경찰청은 살인미수 혐의를 받는 영국 국적의 A 씨를 영국 국가범죄인인도 전담대(NEU)와 공조해 현지 시간 8일 검거했다고 밝혔습니다.



A 씨는 지난달 29일 오전 11시 50분쯤 서울 시내 한 대학교에서 지인인 20대 여성 B 씨의 목을 흉기로 찌른 뒤 출국한 혐의를 받고 있습니다.



경찰청은 A 씨가 도주한 직후 인터폴(국제형사경찰기구) 적색수배서를 발부했습니다.



이후 인터폴과의 공조를 통해 A 씨가 영국에 입국한 사실을 확인했습니다.



적색수배는 전 세계 사법 당국에 수배자를 찾아내 체포해 달라고 요청하는 절차입니다.



영국에 파견된 한국 경찰주재관은 현지 국가범죄인인도 전담대와 긴밀하게 협조해 A 씨의 소재지를 특정했습니다.



이를 통해 A 씨는 해외 도주 9일 만에 검거됐습니다.



경찰청은 "법무부 등 관계 기관과 협조해 범죄인 인도 방식을 통한 A 씨의 국내 송환을 신속하게 추진할 예정"이라고 밝혔습니다.



(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)