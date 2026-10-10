유현조, KPGA HJ중공업·동부건설 3R도 단독 선두 질주

▲ 유현조

지난해 한국여자프로골프, KLPGA 투어 대상 수상자 유현조가 KLPGA 투어 시즌 두 번째 우승 기회를 잡았습니다.유현조는 경남 양산시 에이스원 컨트리클럽 에서 열린 HJ중공업·동부건설 챔피언십 3라운드에서 보기 없이 버디 6개를 잡아내며 12점을 따내 3라운드 합계 46점으로 1위를 지켰습니다.2위 2003년생 김민선과 4점, 3위 성유진과는 7점, 4위 이예원과는 9점 차이를 보입니다.변형 스테이블포드 방식으로 진행되는 이 대회는 이글 5점, 버디 2점, 파 0점, 보기 -1점, 더블보기 이하는 -3점을 줍니다.1, 2라운드에서 '노보기 플레이'를 했던 유현조는 3라운드에서도 완벽한 샷 감각을 자랑했습니다.그는 파5 3번 홀에서 세 번째 샷을 홀 옆 0.5ｍ에 붙이며 이날 첫 버디를 낚았습니다.파3 4번 홀에서는 티샷이 그린 앞 벙커에 떨어지며 위기에 놓였지만 침착하게 파 세이브에 성공했습니다.안전하게 홀 아웃한 유현조는 곧바로 5번 홀과 6번 홀에서 연속 버디를 성공했습니다.특히 6번 홀에서는 6.5ｍ 거리의 어려운 버디 퍼트를 홀 안으로 떨어뜨렸습니다.후반에도 보기 없이 차분하게 점수를 쌓았습니다.10번 홀에서 1.4ｍ 버디 퍼트를 성공했고, 파5 13번 홀에선 티샷이 오른쪽으로 빗나가 위기에 놓였으나 침착하게 페어웨이를 지켜낸 뒤 세 번째 샷을 홀 옆 3.2ｍ에 붙여 버디를 기록했습니다.유현조는 15번 홀에서 마지막 버디를 낚은 뒤 나머지 홀 모두 파세이브에 성공하며 라운드를 마무리했습니다.지난 5월 제1회 DB위민스 챔피언십에서 우승했던 유현조는 11일 마지막 라운드에서 시즌 2승에 도전합니다.유현조는 올 시즌 우승 한 차례, 준우승 한 차례, 3위 두 차례를 기록했습니다.전날 유현조에 한 타 차 뒤진 단독 2위를 달렸던 한아름은 이날 버디 2개, 보기 2개로 2점을 얻는 데 그치며 중간 합계 35점으로 최예본, 서어진과 함께 공동 5위가 됐습니다.올 시즌 3승을 거둔 디펜딩 챔피언 김민솔은 이날 7점을 추가해 중간 합계 32점으로 방신실, 유서연과 함께 공동 12위로 떨어졌습니다.(사진=KLPGA 투어 제공, 연합뉴스)