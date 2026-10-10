'준우승 5번' 김경문 감독, 한화 떠난다

▲ 한화 이글스 김경문 감독

프로야구 한화 이글스 김경문(67) 감독이 올 시즌을 끝으로 퇴진합니다.김 감독은 10일 대전한화생명볼파크에서 열리는 NC 다이노스와 홈 경기 겸 시즌 최종전을 앞두고 직접 퇴진 의사를 밝혔습니다.한화는 2024년 6월 팀이 부진에 빠지자 김경문 감독과 계약 기간 3년, 총 20억 원에 계약했습니다.김경문 감독은 부임 첫해 흔들리던 팀을 수습했고, 2025년에는 정규시즌 2위를 기록하며 한국시리즈(KS)에 진출했습니다.그러나 올 시즌엔 외국인 투수들의 부진과 핵심 불펜 투수들의 난조로 겹치면서 기대에 미치지 못하는 성적을 거뒀습니다.9일까지 143경기에서 57승 82패 4무 승률 0.410을 기록하며 9위에 머물렀습니다.김 감독은 2004년 두산 베어스에서 감독 생활을 시작했고, 2011년부터 2018년까지 NC의 초대 감독으로 활동했습니다.2008년 베이징 올림픽에서는 한국 야구 대표팀 감독으로 9전 전승 금메달 신화를 쓰며 지도자로서 최고의 영광을 누렸습니다.그러나 프로야구 무대에서는 끝내 KS 우승의 한을 풀지 못했습니다.김 감독은 두산 시절인 2005년과 2007년 2008년 KS에서 준우승했고, NC를 이끌던 2016년에도 정상 문턱에서 고배를 마셨습니다.그리고 지난해 한화에서도 KS에 진출했으나 LG 트윈스에 패해 우승에 실패하면서 통산 5차례 준우승이라는 아쉬운 기록을 남겼습니다.김 감독은 지난해 8월 12일 롯데 자이언츠전을 통해 김응용(1천554승 68무 1천288패), 김성근(1천388승 60무 1천203패) 감독에 이어 역대 프로야구 역대 3번째로 1천 승 고지를 밟았습니다.그는 9일까지 감독 통산 프로야구 정규시즌 2천74경기 1078승 957패 39무를 기록했습니다.(사진=연합뉴스)