[날씨] 늦더위로 포근…오후까지 영남 소나기

오늘 중부 지방을 중심으로 청명한 가을 하늘을 즐기기 좋았습니다.



늦더위가 나타나며 낮동안 포근했는데요.



다만, 해가 지고 나면 기온이 빠르게 떨어져 내일도 일교차가 10도 이상 벌어지는 곳이 많아 유의하셔야겠습니다.



오늘 오후까지 영남 지역은 소나기가 이어지겠습니다.



양은 5에서 10밀리미터 정도로 많지는 않겠습니다.



내일 오후가 되면 수도권을 제외한 전국 곳곳에 비 소식이 들어있습니다.



제주는 오늘부터 모레까지 5에서 최대 50mm 많은 비가 예상되고, 그 밖의 지역은 5에서 20mm 정도로 지역간 강수 편차가 크겠습니다.



내일까지 수도권은 비 소식이 없어 대기가 계속 건조하겠습니다.



내일 아침 기온은 서울 15도, 창원 19도로 시작하겠고요.



낮 기온은 대구 28도, 광주 27도로 내일도 늦더위가 나타나겠습니다.



일상으로 돌아오는 다음 주 월요일 오후부터 화요일 오전 사이에는 전국에 가끔 비가 내리겠습니다.



(임은진 기상캐스터)