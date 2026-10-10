'차이나오픈 우승' 조코비치, 상하이 마스터스 2회전 탈락

▲ 9일(현지시간) 상하이 마스터스 단식 2회전에 나선 노바크 조코비치

사흘 전 차이나오픈에서 올해 첫 우승을 차지한 세계 8위 노박 조코비치가 상하이 마스터스에서는 첫 경기에서 조기 탈락했습니다.조코비치는 중국 상하이에서 열린 남자프로테니스(ATP) 투어 상하이 마스터스 단식 2회전에서 세계 34위 후베르트 후르카치에게 87분 만에 2대 0으로 졌습니다.1회전을 부전승으로 통과한 조코비치에게는 이날이 대회 첫 경기였습니다.그는 지난 6일 차이나오픈 결승에서 앨릭스 디미노어에게 기권승을 거두고 올해 처음이자 ATP 투어 통산 102번째 우승을 달성했습니다.11년 만에 출전한 차이나오픈에서 통산 7번째 정상에 오르고 대회 최다 연승 기록도 34경기로 늘렸지만, 2023년 대회 우승자 후르카치에게 발목을 잡혔습니다.차이나오픈 우승으로 조코비치는 로저 페더러의 ATP 투어 우승 기록에 1회 차로 다가섰습니다.그러나 이번 대회 첫판에 탈락하면서 타이기록 달성은 다음을 기약하게 됐습니다.(사진=게티이미지)