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논란 뚫은 '암살자(들)', 한글에만 16만 동원…300만 돌파 초읽기

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작성 2026.10.12 08:14 조회수
암살자들 (사진=게티이미지코리아)

영화 '암살자(들)'이 한글날 전국 16만 명의 관객을 동원하며 전국 300만 돌파 초읽기에 돌입했다.

10일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '암살자(들)'은 지난 9일 전국 16만 976명의 관객을 동원해 박스오피스 1위를 지켰다. 누적 관객 수는 274만 5,841명.

'암살자(들)'은 개봉 이후 역사 왜곡 논란에 휩싸이며 '타짜:벨제붑의 노래', 일본 애니메이션 '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'에 1위 자리를 내주기도 했지만 3주 차에 접어들어 다시 1위 자리를 탈환했다. 이후 한글날 연휴에는 16만 명의 관객을 모으며 다시 상승세를 탔다. 주말 역시 20만 명에 육박하는 일일 관객 동원이 예상돼 빠르면 11일, 늦어도 12일쯤 300만 고지에 오를 것으로 보인다.

'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 육영수 여사 피격 사건을 모티브로 사건의 배후를 추적하는 기자와 형사의 이야기를 그린 영화로 유해진, 박해일, 이민호 등이 주연을 맡았다.

  

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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