대구서 노인 대상 주방용품 판매 중 천장 와르르…38명 부상

▲ 10일 오전 10시 16분께 대구 북구 한 상가건물 천장 마감재가 무너지며 수십명의 경상자가 발생하는 사고가 났다. 사진은 사고 현장.

대구의 한 건물에서 노인들을 대상으로 주방용품 등을 판매하던 중 천장 마감재 일부가 무너져 내려 38명이 다치는 사고가 발생했습니다.오늘(10일) 대구소방본부와 대구 북구청 등에 따르면 오전 10시 16분께 북구 관음동의 한 4층짜리 건물 2층에서 천장 반자(천장에 설치된 마감재나 구조물) 일부가 아래로 떨어졌습니다.당시 건물 2층에서는 한 업체가 노인들을 대상으로 주방용품 등을 판매하고 있었으며, 현장에 있던 66명은 사고가 나자 건물 밖으로 대피했습니다.이 과정에서 38명이 경상을 입은 것으로 집계됐습니다.이 가운데 9명이 병원으로 이송됐습니다.부상자 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐습니다.일부 고령자는 어지럼증 등을 호소한 것으로 전해졌습니다.소방 관계자는 "시민들이 놀라서 대피하다가 건물 잔해에 긁히는 등 다친 것으로 파악된다"고 말했습니다.소방 당국은 사고 직후 인력 60명과 장비 14대를 투입해 현장 수색과 안전조치를 벌였으며, 추가 인명피해는 발견되지 않았습니다.경찰도 사고 현장 주변에 인력을 배치해 교통 등을 통제했습니다.사고가 난 건물은 1994년 지어진 지상 4층 규모의 철근콘크리트 구조로, 1층에서 운영되던 식자재마트는 지난 9월 말부터 영업을 중단한 상태입니다.당국은 천장 마감재가 무너진 정확한 원인과 사고 경위 등을 조사할 방침입니다.(사진=연합뉴스)