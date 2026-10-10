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대구서 노인 대상 주방용품 판매 중 천장 와르르…38명 부상

김용태 기자
작성 2026.10.10 13:33 조회수
10일 오전 10시 16분께 대구 북구 한 상가건물 천장 마감재가 무너지며 수십명의 경상자가 발생하는 사고가 났다. 사진은 사고 현장.
▲ 10일 오전 10시 16분께 대구 북구 한 상가건물 천장 마감재가 무너지며 수십명의 경상자가 발생하는 사고가 났다. 사진은 사고 현장.

대구의 한 건물에서 노인들을 대상으로 주방용품 등을 판매하던 중 천장 마감재 일부가 무너져 내려 38명이 다치는 사고가 발생했습니다.

오늘(10일) 대구소방본부와 대구 북구청 등에 따르면 오전 10시 16분께 북구 관음동의 한 4층짜리 건물 2층에서 천장 반자(천장에 설치된 마감재나 구조물) 일부가 아래로 떨어졌습니다.

당시 건물 2층에서는 한 업체가 노인들을 대상으로 주방용품 등을 판매하고 있었으며, 현장에 있던 66명은 사고가 나자 건물 밖으로 대피했습니다.

이 과정에서 38명이 경상을 입은 것으로 집계됐습니다.

이 가운데 9명이 병원으로 이송됐습니다.

부상자 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐습니다.

일부 고령자는 어지럼증 등을 호소한 것으로 전해졌습니다.

소방 관계자는 "시민들이 놀라서 대피하다가 건물 잔해에 긁히는 등 다친 것으로 파악된다"고 말했습니다.

소방 당국은 사고 직후 인력 60명과 장비 14대를 투입해 현장 수색과 안전조치를 벌였으며, 추가 인명피해는 발견되지 않았습니다.

경찰도 사고 현장 주변에 인력을 배치해 교통 등을 통제했습니다.

사고가 난 건물은 1994년 지어진 지상 4층 규모의 철근콘크리트 구조로, 1층에서 운영되던 식자재마트는 지난 9월 말부터 영업을 중단한 상태입니다.

당국은 천장 마감재가 무너진 정확한 원인과 사고 경위 등을 조사할 방침입니다.

(사진=연합뉴스)
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