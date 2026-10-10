젤렌스키, 트럼프·푸틴 '경유딜' 맹비난…"푸틴 생일선물"

▲ 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 미국과 러시아의 '경유 거래'가 전쟁 장기화의 길을 열어주는 '전쟁 투자'라고 비난했습니다.앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 9일 러시아산 경유를 미국과 세계 시장에 대규모로 공급하기로 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 합의했다고 발표했습니다.이를 두고 젤렌스키 대통령은 SNS에 "푸틴에게 주는 선물은 평화를 가져오지도 않고 문명 세계에 어떤 이익도 주지 않을 것"이라며 "러시아는 경유 거래를 더 많은 테러와 배신행위로 갚을 것"이라고 강조했습니다.그러면서 "러시아가 석유제품을 판매하도록 허용하는 것은 끝내야 할 전쟁을 장기화하도록 투자하는 것과 마찬가지"라고 주장했습니다.젤렌스키 대통령은 이날 미 온라인 매체 악시오스 인터뷰에서도 이번 거래에 대해 "공정하지도 않고 정직하지도 않다"며 "푸틴에게 주는 생일 축하 선물 같다"고 비난했습니다.푸틴 대통령은 최근 74번째 생일을 맞았습니다.특히 그는 며칠 전 미국 대표단과 종전 조건을 협의하는 과정에서 미국 측이 러시아와의 경유 거래 가능성을 단 한 번도 거론하지 않았다고 강조했습니다.미국과 러시아의 이번 경유 거래 결정은 우크라이나와 유럽 각국에 충격을 줬으며, 미국과 서방 동맹국들 사이에 새로운 갈등을 촉발했다고 악시오스는 짚었습니다.거래 발표 후 영국 정부는 우크라이나에 대한 지원을 지속하고 러시아를 계속 압박하겠다는 입장을 냈습니다.로이터통신에 따르면 이날 영국 정부 대변인은 "우리는 우크라이나가 스스로를 방어하는 데 필요한 군사적·재정적 지원을 받을 수 있도록 국제사회 파트너들과 계속 긴밀히 협력할 것"이라고 밝혔습니다.이어 "영국이 지금까지 부과한 가장 강력한 제재 체제를 통해 러시아에 대한 압박을 유지할 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)