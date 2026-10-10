[날씨] 해 지면 기온 '뚝'…내일 수도권 제외 곳곳 비

한글날 연휴 둘째 날인 오늘 청명한 가을 하늘 아래 나들이 즐기기 좋겠습니다.



낮 동안 기온이 쑥 오르면서 포근하겠는데요.



다만, 해가 지고 나면 기온이 10도 이상 빠르게 떨어지는 만큼 겉옷 챙기셔서 활동하시면 좋겠습니다.



오늘 영남 지을 중심으론 오후 동안 소나기가 지나겠습니다.



양은 5에서 10밀리미터 정도로 많지는 않겠습니다.



제주는 오늘부터 비가 시작되겠고, 내일은 수도권을 제외한 전국 곳곳에 비가 내릴 전망인데요.



제주는 오늘부터 모레까지 5에서 최대 50mm, 영남에 5에서 20mm, 그 밖의 지역은 5에서 10mm 정도 내리겠습니다.



오늘도 중부지방은 대체로 하늘 맑은 가운 대기가 계속 건조하겠습니다.



자세한 낮 기온은 대구 28도, 부산 29도로 늦더위가 이어지겠습니다.



다음 주 월요일 오후부터 화요일 오전 사이엔 전국적으로 비 소식이 들어있습니다.



(임은진 기상캐스터)